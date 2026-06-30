被控「假公益真賄選」遭按鈴告發 張延廷駁：合法公益義賣、有開發票

北市中正萬華議員選情白熱化，國民黨議員參選人張延廷被爆假借賣關廟意麵賄選，遭民眾前往地檢署按鈴控告。對此，張延廷受訪表示，純屬公益義賣性質，也有開發票，更沒有限定只能誰當地里民購買，是遭人做文章。

該名鍾姓男子今赴北檢告發，認為這種利用公益包裝的行為敗壞選風，希望檢調單位好好查辦，還給選舉一個公平公正的環境。

張延廷受訪強調，義賣純屬公益性質，「淨價是28元，賣一包就捐10元，所以也只有18元，不算是賄選，完全合法。」這些義賣都是跳過盤商，就像前陣子義賣地瓜，也是沒有經過大盤中盤，直接是產地直銷，價格都能壓下來，「裡面都還有泥巴、土，產地直接裝袋。」

此外，張延廷說，義賣全部開放給外縣市、外國人來購買，沒有針對特定對象，也沒有規定要拿出身分證看是不是這個里民，「而且義賣當天也有其他參選人發競選小物、環保袋，都是開放的，不可能限制別人不能來，卻遭到做文章，完全是誤導。」

他強調，義賣協會是由雄鷹愛心關懷協會，由內政部立案，宗旨就是幫助老兵、弱勢。反而是許多造勢活動，現場發放的餐盒小點，加起來可能都超過幾百元，自己比起來反而是小巫見大巫。