竹北市長綠黃合破局？王婉諭宣布備戰立委 強調無意角逐市長
民進黨提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，對於竹北市長人選多次傳出可能與時代力量主席王婉諭合作，王婉諭政治的走向成關鍵。對此，王婉諭今天回應，她個人並沒有參選竹北市長的規畫，這次要做好輔選者的角色，重新設立服務處，未來將持續扎根新竹縣，希望有機會重返立法院，為新竹鄉親爭取更多權益及中央預算。
2026九合一選舉
王婉諭今天在新竹縣府門口開記者會，批評竹縣在這次風災的決策。媒體詢問是否將參選竹北市長？王婉諭表示，身為時代力量黨主席，黨的主體性相當重要，而她個人並沒有參選竹北市長的規畫，也未曾朝此方向評估。她認為，新竹縣未來的政治布局，不僅需要縣市長及鄉鎮市長等行政首長，也需要更多理性監督的力量，督促執政者善盡職責、落實施政責任。
王婉諭表示，以此次災害為例，時代力量第一時間便投入第一線協助受災居民，並與地方基層民意代表合作，希望共同協助地方解決問題。她指出，現階段最重要的目標，是讓黨內推出的縣議員候選人順利進入新竹縣議會，發揮監督縣政、督促施政的功能；此外，也推出多位鄉鎮市民代表候選人，期盼透過地方民意代表的監督力量，共同為鄉親提供更完善的服務。
王婉諭強調，今年將以輔選及帶領團隊為主要角色，希望帶領黨內候選人打好這場選戰，協助團隊突破現有局面，爭取更好的選舉成果。
她指出，新竹縣市一直是時代力量高度重視的發展重點，竹市是時代力量成立的第一個地方黨部所在地；而新竹縣則是她的家鄉，特別關注地方發展。上次選舉獲得不少鄉親支持，此次在新竹縣市共推出6位縣市議員參選人及4位鄉鎮市民代表參選人，盼爭取更多選民支持。
王婉諭表示，她始終認為台灣需要一個理性且本土的在野黨，因此持續投入政治工作、服務民眾。他提到，上一屆曾參選新竹縣第二選區立委，雖然未能當選，但選後仍持續深耕地方，重新設立服務處，持續服務新竹鄉親。他強調，未來仍將以深耕新竹縣為目標，若有機會重返立法院，將為地方爭取更多權益及中央資源、預算。
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