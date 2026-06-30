何欣純赴梨山衛生所 爭取梨山、和平醫療服務再升級

台中市長參選人、立委何欣純昨天到台中和平地區的梨山衛生所，關心去年成功協助爭取中央補助修繕經費後的工程改善情形。何欣純表示，梨山衛生所是大梨山地區居民、農民及上山遊客最重要的醫療依靠，偏鄉醫療不能只靠第一線醫護人員克難支撐，她未來若有機會服務台中，將以更積極的建設與資源投入，讓梨山及和平地區醫療服務全面升級。

何欣純說，2024年她到和平地區到梨山衛生所現勘，當時衛生所屋齡超過50年，建物老舊，出現漏水、壁癌、管線老化等問題，雨遮、水塔、加壓馬達等設備也陸續損壞，影響民眾就醫品質，也讓第一線醫師、護理師在艱困環境中提供服務。

何欣純表示，2025年她成功協助向中央爭取230多萬元修繕補助，也感謝台中市府編列自籌款配合，讓工程順利推動。她這次再回到梨山，看到衛生所環境已有改善，也證明只要中央地方願意合作，偏鄉醫療建設就能一步一步往前推進。

何欣純表示，梨山衛生所肩負大梨山地區24小時醫療服務，居民若要下山就醫，路程動輒數小時，遇到天候不佳或道路管制更是困難。修繕只是第一步，未來更要從設備、人力、遠距醫療與緊急後送等面向整體提升，讓山城居民也能享有安心、穩定、有品質的醫療照顧。