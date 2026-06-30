快訊

甜到爆！日圓兌美元失守162關卡 國銀曝未來走勢

吳建豪神祕老婆真實身分曝光 日本歌手Emi Aramaki遭起底

昔日出庭喊「撒謊下地獄」！前反骨男孩孫生涉4性侵案 2罪共判1年4月

聽新聞
0:00 / 0:00

何欣純赴梨山衛生所 爭取梨山、和平醫療服務再升級

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委何欣純昨天到台中和平地區的梨山衛生所，關心去年成功協助爭取中央補助修繕經費後的工程改善情形。圖／何欣純辦公室提供
立委何欣純昨天到台中和平地區的梨山衛生所，關心去年成功協助爭取中央補助修繕經費後的工程改善情形。圖／何欣純辦公室提供

台中市長參選人、立委何欣純昨天到台中和平地區的梨山衛生所，關心去年成功協助爭取中央補助修繕經費後的工程改善情形。何欣純表示，梨山衛生所是大梨山地區居民、農民及上山遊客最重要的醫療依靠，偏鄉醫療不能只靠第一線醫護人員克難支撐，她未來若有機會服務台中，將以更積極的建設與資源投入，讓梨山及和平地區醫療服務全面升級。

2026九合一選舉

何欣純說，2024年她到和平地區到梨山衛生所現勘，當時衛生所屋齡超過50年，建物老舊，出現漏水、壁癌、管線老化等問題，雨遮、水塔、加壓馬達等設備也陸續損壞，影響民眾就醫品質，也讓第一線醫師、護理師在艱困環境中提供服務。

何欣純表示，2025年她成功協助向中央爭取230多萬元修繕補助，也感謝台中市府編列自籌款配合，讓工程順利推動。她這次再回到梨山，看到衛生所環境已有改善，也證明只要中央地方願意合作，偏鄉醫療建設就能一步一步往前推進。

何欣純表示，梨山衛生所肩負大梨山地區24小時醫療服務，居民若要下山就醫，路程動輒數小時，遇到天候不佳或道路管制更是困難。修繕只是第一步，未來更要從設備、人力、遠距醫療與緊急後送等面向整體提升，讓山城居民也能享有安心、穩定、有品質的醫療照顧。

立委何欣純昨天到台中和平地區的梨山衛生所，關心去年成功協助爭取中央補助修繕經費後的工程改善情形。圖／何欣純辦公室提供
立委何欣純昨天到台中和平地區的梨山衛生所，關心去年成功協助爭取中央補助修繕經費後的工程改善情形。圖／何欣純辦公室提供

何欣純 梨山 衛生所 2026九合一選舉 台中市選舉

延伸閱讀

后里農會稻穀乾燥設備26年 楊瓊瓔協助爭取2458萬元汰舊換新

傳遞溫暖 五傑聯合同心會關懷梨山國民中小學、平等國小

在宅醫療科技論壇暨台日企業醫療媒合會 聚焦在宅醫療及智慧照護

基隆長照專員難招募…平均1人接600案 議員憂心長期超載影響品質

相關新聞

竹北市長綠黃合破局？王婉諭宣布備戰立委 強調無意角逐竹北市長

民進黨提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，對於竹北市長人選多次傳出可能與時代力量主席王婉諭合作，王婉諭政治的走向成關鍵。對此，王婉諭今天回應，她個人並沒有參選竹北市長的規畫，這次要做好輔選者的角色，重新設立服務處，未來將持續扎根新竹縣，希望有機會重返立法院，為新竹鄉親爭取更多權益及中央預算。

【快問快答】張嘉郡接棒戰雲林縣長 提及偶像羞喊「不能說」

國民黨立委張嘉郡接棒姑姑張麗善參選雲林縣長，談到欣賞的雲林縣政治人物，張嘉郡表示「每一個人的努力都值得被肯定」，當記者問到是否有喜歡的偶像，張嘉郡透露對方「從基層做起、很努力」，但堅持不說出是誰。

張嘉郡教育政見 聚焦留才國際化

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡昨公布第二波教育政策白皮書，若當選會祭出最高廿萬元獎勵金，留住優秀學生在地升學，並補助各校做國際交流、建置全國首創學童健康存摺，盼透過教育投資，讓雲林「彎道超車」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。