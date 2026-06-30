藍綠縣市長畢業考察 黃敏惠赴德荷、翁章梁訪瑞典借鏡歐洲城市治理

藍綠2位明星級「五星縣市長」：嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁都將完成2任任期年底卸任。2人議會定期會結束，上周分別率縣市府團隊前往歐洲考察，被視為卸任前重要施政交流「畢業考察」。目的地不同，但2人聚焦永續城市、循環經濟及智慧治理，希望將歐洲成功經驗帶回家鄉，作為城市發展重要參考，黃敏惠今天考察結束返國，翁章梁預計7月2日返國。

黃敏惠率領市府團隊前往德國、荷蘭，考察環保設施整合、循環經濟、都市規畫及文化觀光發展，希望透過借鏡國際經驗，轉化為嘉義市推動十大旗艦計畫及新永續施政的重要養分，朝「全齡共享、世代宜居」願景邁進。

考察重點之一，是德國最大循環經濟園區Lippewerk。黃敏惠在瑞曼迪斯集團安排下，了解廢棄物分類、資源回收、能源整合及再生產品應用模式。占地230公頃Lippewerk由舊鋁冶煉廠及燃煤電廠成功轉型，不僅將廢油脂、電子廢棄物及廢塑膠轉化為高價值原料，更透過「轉廢為能」實現園區能源100%自給自足，並將多餘綠電輸送至公共電網。

黃敏惠表示，嘉市正規畫「綠能永續循環園區」，未來將參考Lippewerk的管理模式，朝提升廢棄物自主處理能力、推動資源循環利用及整合能源效益三大方向努力，讓城市治理從「垃圾處理」提升為「資源創造」。

相較嘉市聚焦循環經濟，翁章梁率縣府團隊赴北歐及法國參訪，首站前往瑞典斯德哥爾摩知名青年組織Fryshuset交流觀摩，深入了解青年培力、社會創新及中介教育等推動經驗，作為未來青年政策與兒少服務重要參考。另學習永續城市與智慧治理經驗，作為推動嘉縣367公頃擴大縣治所在地市地重劃的重要藍圖。該重劃案是全台規模最大市地重劃計畫，也是嘉義縣未來產業布局、人口移入及城市轉型的重要核心。

翁章梁考察瑞典知名永續社區哈馬比湖城及斯德哥爾摩皇家海港，深入了解循環城市、智慧能源、低碳交通、生態復育及智慧垃圾處理等先進經驗。斯德哥爾摩皇家海港展現工業汙染土地成功復育的成果，透過全面土壤整治、智慧電網、雨水回收、生物多樣性保育及再生能源建設，打造兼具低碳、韌性與宜居的現代社區，也提供嘉義縣未來都市更新的重要參考。嘉縣、市分赴歐洲考察，共同目標借鏡國際成功經驗，為嘉義下階段城市發展奠定基礎。

嘉縣長翁章梁率縣府團隊赴北歐瑞典參訪。圖／嘉縣府提供

嘉縣長翁章梁率縣府團隊赴北歐瑞典參訪。圖／嘉縣府提供

嘉市長黃敏惠率領市府團隊前往德國、荷蘭，考察環保設施整合、循環經濟、都市規畫及文化觀光發展，希望透過借鏡國際經驗，轉化為嘉義市推動十大旗艦計畫及新永續施政的重要養分，朝「全齡共享、世代宜居」願景邁進。圖／嘉市府提供