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影／「全開麥」張善政禁炒房半價住宅買單嗎？過半不知對手是「他」

聯合報／ 記者 何柔嫺 王彥鈞 ／台北即時報導
高房價與少子化已成為全台年輕人的集體焦慮，訪問桃園市民多數對張善政首創的半價居住政策，第一時間持肯定態度，但民進黨參選人黃世杰主打世代交替、客家背景與地方經驗，能不能挑戰成功？選民印象如何？「全開麥」桃園市長街頭大調查給了最真實的答案。記者何柔嫺／設計
高房價與少子化已成為全台年輕人的集體焦慮，訪問桃園市民多數對張善政首創的半價居住政策，第一時間持肯定態度，但民進黨參選人黃世杰主打世代交替、客家背景與地方經驗，能不能挑戰成功？選民印象如何？「全開麥」桃園市長街頭大調查給了最真實的答案。記者何柔嫺／設計

全開麥六都街訪正式啟動，第一站來到近年人口成長居六都前段班、平均年齡六都最年輕的桃園市。桃園市長張善政首創「可負擔住宅」政策，主打以市價約半價出售、可自住終身並具繼承安排，但限制封閉交易、售價原則不高於原承購價，以此防堵炒房。然而，行政院與內政部則持保留態度，強調《住宅法》規範社會住宅「只租不賣」。內政部認為桃園此舉涉及信託與融資等新興作法，目前正彙整各部會意見，因而延長審查。這起攸關青年安居的創新制度，不僅引發中央與地方的法制攻防，也實質連動地方首長大選的政治角力。

2026九合一選舉

街訪直擊 青年高呼買房難、「不增值」核心機制兩方論戰

然而，這項創新政策選民又怎看？記者街訪直擊，高房價與少子化已成為全台年輕人的集體焦慮。受訪民眾普遍對「薪資停滯物價飛漲、買不起房」深有共鳴，甚至有年輕女性直言「買房困難、生小孩不敢生」，並期待國家能提供凍卵或育兒津貼等實質補助。在此背景下，多數市民對張善政首創的半價居住政策，第一時間皆持肯定態度，認為「房子是讓大家有得居住，這點很重要」。但該政策限制「自住不能炒房、轉售無增值空間」時，基層意見便呈現兩極化，持反對或觀望態度的選民認為，「房子本來就是一種投資」，在考量通膨的預期下，若以一百元買入，只能以原購入價格一百元賣回給政府，等於資產變相縮水；相反地，偏向自住需求的年輕族群則持樂觀態度，認為只要是自住而非投資，沒有增值空間並無大礙，且具備可傳承性，確實能解決下一代因房價過高而無法安居的困境。甚至有原先投票給張善政、但目前感到施政無感的市民直言：「如果張善政落實這個政策，我應該就會投給他。」

張善政則持續主打科技背景與長期城市規劃。他近日強調，市長任期最多八年，但城市規劃要想二十、三十年後的事，因而大力推動包含鐵路地下化綠園道、市立醫院、市政園區及桃園市立科學教育博物館等宏觀建設。針對部分民眾坦言對當前桃園建設無感，亦有市民緩頰「建設需要時間」。儘管綠營支持者常以「跨區通勤、新店市長」等負面標籤質疑其在地認同，但在街訪中，亦有不少中立選民幫忙緩頰，認為「跨區上班很正常」，並對其具備的科技背景、中央資歷與推動AI轉型等遠景給予加分評價。

相較之下，民進黨徵召法務部前政次、曾任在地立委的黃世杰，出身台大法律系，並取得台大法律碩士與美國哥倫比亞大學法學碩士的優異學歷，主打世代交替以及客家背景與地方經驗，但街訪結果暴露出他的最大硬傷：知名度與辨識度仍不足，街訪中較明確支持者多與政黨傾向有關。

張善政、黃世杰對決，能否擺脫傳統的政治口水藍綠攻防，端視誰能將民生有感政策，轉化為實質生活圈的發展藍圖，將是決定桃園青年選票流向的最終關鍵，「全開麥」桃園市長街頭大調查給了最真實的答案。

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