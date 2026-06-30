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張嘉郡教育政見 聚焦留才國際化

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（前排左三）昨公布第二波教育政策白皮書，她表示，若當選縣長，將祭出最高廿萬元獎勵金，為雲林留住優秀人才。記者陳雅玲／攝影
國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（前排左三）昨公布第二波教育政策白皮書，她表示，若當選縣長，將祭出最高廿萬元獎勵金，為雲林留住優秀人才。記者陳雅玲／攝影

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡昨公布第二波教育政策白皮書，若當選會祭出最高廿萬元獎勵金，留住優秀學生在地升學，並補助各校做國際交流、建置全國首創學童健康存摺，盼透過教育投資，讓雲林「彎道超車」。

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張嘉郡表示，以人才培育、國際接軌、健康照護三大主軸推動教育政策，為讓孩子願意留在雲林，提出多項留才獎勵措施，國中會考成績達五Ａ六＋以上且作文五級分以上者，可獲六萬至十二萬元不等獎學金，另，若以縣內高中職學生身分參加大學學測或四技二專統測取得滿級分，再加發廿萬元獎勵金。

張嘉郡也提出深化雙語教育政策，當選後會專案補助各校推動國際交流，並設立「國際雙語遊學示範學校」、結合民間資源推動學生交換及遊學計畫；針對學童健康議題，將建置全國首創「學童健康存摺」，整合ＢＭＩ、體適能等資料建立個人化健康成長記錄，作為營養教育、健康促進及校園飲食政策的重要依據。

另，民進黨雲林縣長參選人劉建國前天會勘雲林多處蔬菜與瓜類農地受損情形，他表示，這次連日豪雨，包含蔬菜、硬質玉米與蕃薯都災情慘重，顯示此次氣候異常對雲林農業的打擊是全面性的，針對嚴峻狀況，強烈要求農業部必須簡化行政流程，秉持「從寬、從簡、從速」的原則，讓受災農民能早日獲得補償，投入災後復耕工作。

劉建國說，持續緊盯農業部的後續處理進度，確保每一名受災農民的權益都能得到妥善照顧，協助雲林農業盡速恢復生機。

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