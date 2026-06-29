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不滿被造謠「服務處警消聚集」 詹江村再槓武陵畢業生：法院見

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不滿被造謠「服務處警消聚集」 詹江村再槓武陵畢業生：法院見

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市議員詹江村。本報資料照片
桃園市議員詹江村。本報資料照片

有網友今在Threads發布影片，指桃園市議員詹江村服務處前聚集大量警察與救護車，警察疑似還拿著槍，許多網友誤以為詹江村出事，紛紛留言關切。詹今晚在臉書發文駁斥造謠，強調該地點根本不是他的服務處，並怒批發文者就是日前在畢業典禮致詞時稱市長張善政為「新店市長」的武陵高中畢業生，已對該生提出告訴，「我們法院見」。

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據了解，該網友所指地點應為桃園區中山北路，與詹江村服務處仍有一段距離，當時為警、消共同出勤一起緊急救護案件。有網友留言指該處並非詹江村服務處，發文者才回應「詹江村的服務處離這裡不遠，只是我不知道這路口正確位置才這樣說，詹議員沒事，而且這時候詹江村服務處已關半小時了」。

詹江村在臉書發文指出，該名網友就是日前在武陵高中畢業典禮致詞時，將市長張善政誤稱為「新店市長」的畢業生。他表示，已對該生提告，「你已滿18歲，你的謠言造成我的困擾，一整天都是關心的電話，這次張善政不會再幫你說話，我不相信（民進黨桃園市長參選人）黃世杰還會挺你。媽媽不要再打電話來，說他只是一個孩子，去法院說吧！」

事實上，兩人互槓已不是第一次。今年6月1日張善政出席武陵高中畢業典禮，遭該生致詞時戲稱「新店市長」，詹江村隨即PO文討論引發網路論戰，張善政當時以「年輕人有自己的幽默」緩頰，黃世杰則批詹是「譁眾取寵的小丑」。詹這次再貼文開嗆也再引起外界熱議。

今天有網友在Threads發布影片，指桃園市議員詹江村服務處前聚集大量警察與救護車。詹江村今晚在臉書發文駁斥造謠，強調該地點根本不是他的服務處，並點名發文者就是日前在畢業典禮致詞時稱市長張善政為「新店市長」的武陵高中畢業生，已對該生提出告訴。圖／翻攝自詹江村臉書
今天有網友在Threads發布影片，指桃園市議員詹江村服務處前聚集大量警察與救護車。詹江村今晚在臉書發文駁斥造謠，強調該地點根本不是他的服務處，並點名發文者就是日前在畢業典禮致詞時稱市長張善政為「新店市長」的武陵高中畢業生，已對該生提出告訴。圖／翻攝自詹江村臉書

今天有網友在Threads發布影片，指桃園市議員詹江村服務處前聚集大量警察與救護車。詹江村今晚在臉書發文駁斥造謠，該地點根本不是他的服務處，並點名發文者就是日前在畢業典禮致詞時稱市長張善政為「新店市長」的武陵高中畢業生，已對該生提出告訴。圖／翻攝自Threads
今天有網友在Threads發布影片，指桃園市議員詹江村服務處前聚集大量警察與救護車。詹江村今晚在臉書發文駁斥造謠，該地點根本不是他的服務處，並點名發文者就是日前在畢業典禮致詞時稱市長張善政為「新店市長」的武陵高中畢業生，已對該生提出告訴。圖／翻攝自Threads

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