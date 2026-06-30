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黃世杰端牛肉 桃園市民0至12歲免健保費

聯合報／ 記者鄭國樑朱冠諭／桃園報導
民進黨桃園市長參選人黃世杰（中）端政策牛肉，0到12歲及65歲以上補助全額健保費。記者鄭國樑／攝影
民進黨桃園市長參選人黃世杰（中）端政策牛肉，0到12歲及65歲以上補助全額健保費。記者鄭國樑／攝影

距離投票不到四個月，民進黨桃園市長參選人黃世杰昨發表首波競選主視覺，喊出「心桃園、動起來」，端出福利政策，新提出補助○到十二歲兒童、六十五歲以上長者免健保費，照顧市民健康。桃園市新聞處長羅楚東說，建議黃立即向行政院提出計畫，讓全國老幼都受惠。

2026九合一選舉

黃世杰昨公布競選團隊，包含總統府資政范振修出任競選主委、前黨主席許信良為榮譽主委，市黨部主委張火爐等人到場相挺。許信良說，黃世杰與台北市長蔣萬安是建中同學，黃在建中和台大都是第一名畢業，是比蔣萬安更好的市長人選。

黃世杰說，他出身新屋笨港，有感桃園發展停滯，當賴清德主席詢問他返鄉參選意願時，義無反顧答應；他批評桃園近年公車常脫班，首波政見提出市營公車政策，主張提升敬老卡點數，並擴大至超商等通路使用，同時將補助兒少與長者的健保費，全方面照顧桃園。

桃園市補助六十五歲以上長者健保自付額，已行之有年。針對黃世杰提出將補助兒少健保費，桃園市新聞處長羅楚東昨說，建議黃世杰立即向行政院強烈要求，將其主張健保費補助，提升為全國適用的福利措施，讓全台灣的孩子、長輩現在就受惠，一刻都不必等。

羅楚東說，照顧老幼是市府核心施政，中央常以「非法定社福」扣減桃園補助款，未見綠營議員聲援。桃園市長張善政昨出席國民黨組發會婦女部主辦的桃園市婦女菁英領袖成長營，桃園市黨部主委蔡忠誠強調，力拚張善政市長高票連任，國民黨議員議會過半。

2026九合一選舉 桃園市選舉 黃世杰

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