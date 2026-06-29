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李文忠：藍營無人機條例比政院版高明 朝野應相互融合妥協

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
民進黨前立委李文忠呼籲民進黨舉行「重啟核能大辯論」。（本報資料照片）
民進黨前立委李文忠呼籲民進黨舉行「重啟核能大辯論」。（本報資料照片）

國民黨團提出無人載具條例草案，主張六年內每年需以年度預算編列不低於400億元用於無人載具發展。民進黨籍退輔會前副主委李文忠認為，藍營版本整體而言優於政院版，「如果國民黨多做這種正事，過度親中、不支持國防的形象必能大幅改變」。

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李文忠說，欣見國民黨黨團提出「國防自主無人載具科技發展及採購條例」草案，特點在兼顧產業發展及國防需求；以經濟部為主管機關；建構「量大、價廉、智慧化、分布式」的發展策略；跳脫特別預算的非常態模式，改採法制化方式，建立以年度預算支持的推動機制；強化國會監督；要求定期評報告，建立資安及供應鏈安全標準、認證。

整體來看比行政版完整且高明，唯院版目的在處理軍事上對無人機的需求，二者可以折衷、合併。不過他認為，有待商榷之處有四：

一、明定關鏈零件不得來自高風險地區，即「非紅供應鏈」。唯規範廠商僅限於欲申請國産化獎勵措施者，明顯不夠完整應全面要求。但中國大疆在全世界佔的份額75%,中製零組件品質相當，價格是一半甚至三分之一，光喊「非紅」口號沒有解決問題，合宜作法是具機敏性的系統及零組件全面禁止，其它則須報備以便溯源、查證，違者加重懲處。

二、對投入關鍵零組件國產化業者之獎勵不夠，應更全面、用力支撐產業,包括融資優惠、租稅減免及定期面對業者解決制度上的問題。

三、若干條文過度機械化，缺乏彈性或沒有必要。如每年400億。生產基地應分布於至少三個縣市，不同地理區域至少三處軍民共用測試場域。

四、本法也注意到台灣的半導體、ICT、Al、精密製造的優勢，但為何這些世界級大廠迄未投入或很少，問題在哪裡？如何在制度及行政措施上引導投入，是重中之重。

李文忠 無人機 國民黨

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