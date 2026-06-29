李文忠：藍營無人機條例比政院版高明 朝野應相互融合妥協

國民黨團提出無人載具條例草案，主張六年內每年需以年度預算編列不低於400億元用於無人載具發展。民進黨籍退輔會前副主委李文忠認為，藍營版本整體而言優於政院版，「如果國民黨多做這種正事，過度親中、不支持國防的形象必能大幅改變」。

李文忠說，欣見國民黨黨團提出「國防自主無人載具科技發展及採購條例」草案，特點在兼顧產業發展及國防需求；以經濟部為主管機關；建構「量大、價廉、智慧化、分布式」的發展策略；跳脫特別預算的非常態模式，改採法制化方式，建立以年度預算支持的推動機制；強化國會監督；要求定期評報告，建立資安及供應鏈安全標準、認證。

整體來看比行政版完整且高明，唯院版目的在處理軍事上對無人機的需求，二者可以折衷、合併。不過他認為，有待商榷之處有四：