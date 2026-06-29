黃世杰喊補助老幼健保費 桃市府籲：立即向中央提案「全國都受惠」

民進黨桃園市長參選人黃世杰今提出補助0至12歲兒童及65歲以上長者免健保費政策。桃園市政府新聞處長羅楚東晚間表示，建議黃世杰立即向行政院強烈要求，將其主張的健保費補助提升為全國一致適用的福利措施，由中央統一辦理，讓全台灣的孩子與長輩現在就能受惠，一刻都不必等。

羅楚東表示，照顧幼兒與長輩一直是市長張善政施政的核心，包括三節及重陽敬老禮金、免費營養午餐、免費教科書、生生喝鮮乳、新生兒先天性代謝異常疾病篩檢補助等政策，都已陸續落實，市府一向支持照顧市民的福利政策。

羅楚東表示，張善政上任初期推動各項福利政策時，民進黨議員時常批評市府，當中央政府以「非法定社福支出」為由扣減桃園補助款時，民進黨議員似乎從未替桃園發聲抱不平。

羅楚東強調，如果黃世杰真心認為補助健保費是正確方向，就請發揮執政黨候選人的影響力，現在就建議行政院推動全國性政策，讓全國人民立即受惠。否則，一方面提出加碼社福政見，另一方面卻對中央以「非法定社福支出」扣減地方補助款的制度隻字不提，甚至默許中央持續苛扣地方資源，一邊主張福利、一邊懲罰推動福利，這種精神錯亂式的政策邏輯，不僅市民難以理解，也讓人很難認真看待這項政見。