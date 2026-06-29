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參訪新莊响仁和鐘鼓廠 李四川讚揚職人精神讓世界看見新北之光

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
李四川與响仁和國寶師傅王錫坤合影。記者黃子騰／攝影
李四川與响仁和國寶師傅王錫坤合影。記者黃子騰／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天下午至新莊响仁和鐘鼓廠參訪，李四川讚揚响仁和傳承三代的職人精神，並強調這是新北市珍貴的文化資產，他承諾未來會將新北的在地文化資產與觀光深度結合，吸引國內外觀光客前來，讓世界看見新北之光。

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李四川表示，响仁和製鼓工藝是新北市、尤其是新莊地區重要的文化資產，李四川說，他之前曾到佛光山聽聞陣陣鼓聲，一問之下才發現這些傳統鼓是來自新莊响仁和。經過三代的傳承目前由王藤接下重任，响仁和打出的每一聲鼓響都是歲月淬鍊下的職人精神，是新北市最引以為傲的文化榮光。

現場响仁和第二代傳人國寶大師王錫坤親自秀了一段擊鼓，全場皆感到深深震撼。王錫坤現場也指導李四川如何擊鼓，李四川接過鼓棒，一邊嘗試一邊幽默地說：「我拿鐵槌比較熟悉啦！」，引起現場哄堂大笑。响仁和第三代傳人王藤則感性表示，响仁和明年適逢一百週年，這項工藝是從阿公到爸爸、再到他手上一棒接一棒的傳承，希望能將這份有生命力的鼓藝延續下去，讓大家都能一起聆聽。

李四川指出，新北市擁有豐富且多元的文化底蘊，除了响仁和鐘鼓廠，還有泰山舞獅、蘆洲官將首等等，這些都是新北非常重要的文化資產，承諾當選後一定會讓文化資產與觀光緊密的結合，讓國內外觀光客來新北時不只看見豐富的景點，更能深刻體會到新北的文化資產與職人精神，讓世界看見新北之光。

响仁和第二代傳人國寶大師王錫坤向李四川介紹收藏品。記者黃子騰／攝影
响仁和第二代傳人國寶大師王錫坤向李四川介紹收藏品。記者黃子騰／攝影

李四川聆聽响仁和第二代傳人國寶大師王錫坤擊鼓。記者黃子騰／攝影
李四川聆聽响仁和第二代傳人國寶大師王錫坤擊鼓。記者黃子騰／攝影

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川

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