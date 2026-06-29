找高金素梅站台挨酸票太多 李四川批蘇巧慧：反對禁伐補償修法

國民黨新北市長參選人李四川今午參訪新莊响仁和鐘鼓廠，被問及關於美麗島電子報民調顯示鄭麗文訪美後國民黨新北市支持度下滑，到現在未跟鄭合體是否擔心影響選情。李四川表示中央黨部對所有候選人都有輔選計畫，會按照中央的計畫來進行。

李四川今天下午3時30分至新莊响仁和鐘鼓廠參訪，受到現場許多在地婦女團體熱烈歡迎，除熱情上前合影外也紛紛高喊凍蒜。針對台北市防洪標準引發爭議，李四川重申與市長蔣萬安說法並無不同，自己是說從今年起台北市會從78.8提升到88.8，因治水本來就是長久的，市長蔣萬安希望按照預算去執行，所以我們的方向都是一樣的。這一次內湖的雨量已經到100.5，不管是78.8或是88.8，容受力已超過原先工程設計。

另外媒體人詹凌瑀酸李四川之前找因涉助理費案遭判刑的高金素梅同台，是覺得民調太高票太多嗎？李四川表示高金素梅在立院為原住民所爭取的福利，包括修法尤其是禁伐補償盡了很大的力，反觀對手蘇巧慧說她是原住民的家庭，但是對於原住民最有利的禁伐補償的修法蘇巧慧反而反對，所以他很尊敬高金素梅對原住民所提出來的修法跟貢獻。

李四川與响仁和國寶師傅王錫坤合影。記者黃子騰／攝影