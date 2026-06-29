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中央卡桃園可負擔住宅為特定候選人？黃世杰：操作政治議題扭曲事實

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
黃世杰（中）強調桃市府可負擔住宅政策仍有許多疑慮，市府必須對外說清楚。記者鄭國樑／攝影
黃世杰（中）強調桃市府可負擔住宅政策仍有許多疑慮，市府必須對外說清楚。記者鄭國樑／攝影

桃園市長參選人黃世杰與競選總部表示，針對近日媒體報導引用匿名桃園市府官員說法，指稱中央審查桃園市可負擔住宅政策是為了配合特定候選人，並影射他反對可負擔住宅政策，這樣的說法完全扭曲他的立場，不僅與事實不符，更刻意將中央依法行政、依法審查的正常程序操作成政治議題，令人遺憾。

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黃世杰強調，真正的居住政策不應只是選前創造一個新名詞，更不是透過匿名市府官員放話，並將依法審查政治化，而是應該持續增加住宅供給，讓年輕人真正看得到、住得到、抽得到，也負擔得起。他主張所有住宅政策都必須建立在制度完善、權益保障、資訊透明的基礎上，經得起專業檢驗，也經得起人民的信任。住宅政策攸關市民一生的重要權益，不應成為選舉操作的工具，如果市府把心力放在政治攻防，而不是完善制度，再好的立意也只會淪為「可宣傳住宅」。

黃世杰強調，他從來沒有反對居住正義的價值與理念，任何有助於協助年輕人成家的政策都值得支持；但一項攸關人民一輩子財產權益的住宅制度，必須建立在制度完善、權益保障與資訊透明的基礎上，而不是讓民眾承擔制度尚未成熟的風險。

黃世杰指出，可負擔住宅涉及產權、信託、融資、物權、稅務等重大制度設計，未來民眾入住後，可能面臨產權定位、權利義務、轉售限制、貸款融資等問題，因此相關部會依法審查、提出疑問，本來就是政府對人民負責的基本態度，而不是刻意阻擋政策。

黃世杰表示，事實上，包括學者專家、不動產專業人士及社會各界，都曾從專業角度提出許多疑問，希望市府進一步說明，但桃園市政府卻將所有依法審查的意見，一概解讀為政治阻撓，這樣的說法既不公平，也無助於政策討論。

黃世杰也質疑，若可負擔住宅真的是一套成熟、完善的制度，桃園市政府花了將近四年規畫，直到選舉前才提出，為何送交中央審查不到兩個月，就急著指控中央卡案？如果市府對政策有信心，就更應該坦然接受各部會依法、依程序的專業檢視，而不是急著將審查政治化。

黃世杰表示，目前內政部並未對此案做出最終結論，而是希望桃園市政府針對相關制度內容進一步補充與說明，這正是依法審查的正常程序。他呼籲市府正面回應外界提出的各項疑慮，針對制度設計做出清楚說明，讓未來有意購買可負擔住宅的年輕家庭，能真正了解自己的權利義務，而不是用政治口水取代政策說明。

媒體報導「特定候選人」，在桃園市政府中午發布的新聞稿提到，可負擔住宅制度不僅不會對市府財政造成負擔，更用制度打破了市場炒作，呼籲中央相關單位，不要因選舉將近就扼殺創新政策，難道配合「特定候選人」貼標籤比落實居住正義更重要？房子都準備好了，行政院只要核定，年輕人馬上可以受惠，多拖一天，都是在傷害年輕人的居住正義。尤其特定候選人，曾經位居中央高位，對年輕人買不起房從來不著急，卻對買得起房的政策急著貼標籤找麻煩，令人遺憾。

桃市府指出，內政部對桃園可負擔住宅的運作機制顯有重大誤解，桃園可負擔住宅從法規、財源到交易平台，皆經過嚴謹的財務精算，採取「建商依法捐建、封閉交易」模式，不僅不會對市府財政造成負擔，更用制度打破了市場炒作，讓青年能以低於市價的價格購買到自用住宅，創造雙贏外也真正做到「財政永續、世代共好」，絕無所謂「債留子孫」的可能，反而是為台灣青年世代打破高房價及炒房的居住不正義的沉重枷鎖。

桃市府說明，市長張善政開創全國之先推出可負擔住宅，本質上是為了在租屋與購屋之間，為年輕婚育家庭建立一個不受市場炒作影響的第三種住宅模式，與內政部所稱的社會住宅只租不賣完全不同，可負擔住宅制度涵蓋房屋永續、房價以貸款能力反推、限制售價永遠可負擔三大核心。

黃世杰 2026九合一選舉 桃園市選舉

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