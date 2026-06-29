影／黃世杰發表桃園市長選舉主視覺 加碼敬老卡1200點

民進黨桃園市長參選人黃世杰今天上午發表第一波競選主視覺、桃園戰隊成軍，喊出「心桃園、動起來」，向各階層招手「提桃園拚未來」，展示團隊要翻轉桃園，改變桃園的決心。

黃世杰表示，他是來自新屋笨港的在地人，雖然以後在外念書也都常回家鄉，心繫桃園。桃園市升格直轄市的時候民進黨主政，不但基礎建設突飛猛進，重大的建設都在往前規畫，讓桃園從過去的一個鄉下、人口外移區，逐步凝聚力量，要成為名副其實的國際大都會。

不過在這樣的道路上，這幾年看到了一些反轉，看到了停滯，因此當賴清德主席問他對回家參選的看法，他義無反顧表達意願，投入這場重大的選舉，因為大家都感受到這幾年公車越來越難等，班次常常脫班，另外，桃園有最美麗的海岸，有石滬、藻礁、沙丘具歷史和自然特質的地形，當中有許多.的故事，但是市政府官網，卻用AI製作影片代表，網路上看到好多鄉親都出來說「這不是我家」，讓他覺得非常地難過。

黃世杰再批市府，當看到遠道而來的日本最著名的管樂團參加桃園管樂節活動，卻因為事前準備不周，而必須在大雨中冒著樂器、樂譜受損的風險演出，非常地感謝他們敬業的精神，但是不能把它說成是一個美好的故事。而市政府，卻要等到客人在網路上公開地說出這些話以後，才願意派基層的公務員出來說錯了，以後要改進。

黃世杰強調，他要來翻轉市政府這樣子做事的態度。他提出應該要用市營公車的政策和願景，也同時用這個力量來改善公車司機從業人員的工作環境。他提出之後，朋友傳來訊息說他國中、高中的女兒很高興能看到有市長候選人要來改善公車，因為放學常常等公車等不到，大家要一起支持。

黃世杰提出提升敬老卡點數至1200點，並拓展敬老卡使用範圍，未來不僅可用於交通，也可在特約醫院、健保藥局、農漁會、超商、超市等場所使用；還提出補助0到12歲兒童及65歲以上長者免健保費，照顧市民健康；增加公共托育量能，建立公托地圖，減輕年輕家庭負擔。第一波政見都是從市民生活需求出發，要全方面照顧桃園。

黃世杰上午也公布總統府資政范振修出任競選主任委員，前黨主席許信良為榮譽主委，兩人與所有黨籍議員都到場相挺。許信良肯定黃世杰與蔣萬安是建中同學，黃建中和台大都是第一名畢業，是比蔣萬安更好的市長人選。

黃世杰表示，公布競選主視覺，融入海洋與暖陽元素，是他對家鄉的情感與美好想像。他與26名市議員及參選人共組的桃園戰隊宣誓繼續深入基層，到山間、海邊、城市中與市民見面，一起用行動力與活力，勾勒對桃園的願景。