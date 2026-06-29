張嘉郡端教育政見 滿級分最高領20萬、設雙語遊學示範學校為雲林留才

國民黨提名雲林縣長參選人張嘉郡今公布第二波教育政策白皮書，若當選縣長，將祭出最高20萬元獎勵金，為雲林留住優秀人才，並設立「國際雙語遊學示範學校」，深化雙語教育，與專業團隊合作建置全國首創的「學童健康存摺」，作為營養教育、健康促進及校園飲食政策的重要依據，盼透過教育投資讓雲林彎道超車。

張嘉郡表示，一座城市的進步，不是看高樓蓋得多高，而是教育是否扎根。她認為，教育是雲林「彎道超車」最重要的關鍵，也是對未來最好的投資，縣府有責任成為孩子追逐夢想最堅強的後盾。

在人才培育方面，張嘉郡提出多項留才獎勵措施。國中會考成績達5A6+以上且作文5級分以上者，可獲6萬元獎學金；成績達 5A8+以上者可獲8萬元；達5A10+且作文5級分者可獲10萬元；若達5A10+且作文6級分者，則可獲最高12萬元。

此外，國小畢業後設籍雲林滿3年，並透過免試入學或直升就讀縣內高中職的學生，在校期間每學年成績名列年級前百分之一，可獲2萬元獎學金；未來若以縣內高中職學生身分參加大學學測或四技二專統測取得滿級分成績，再加發20萬元獎勵金，希望吸引優秀學生留在雲林升學。

因應國際化趨勢，張嘉郡也提出深化雙語教育政策，未來將編列專案經費補助各校推動國際交流，並設立「國際雙語遊學示範學校」，結合國際獅子會、扶輪社、同濟會及青年商會等民間資源，推動學生交換及遊學計畫，打造雙向交流平台，讓雲林學生有更多接軌國際的機會。

針對學童健康議題，張嘉郡指出，雲林學童肥胖問題值得重視，未來將建置全國首創的「學童健康存摺」，整合身高、體重、BMI、體適能、營養教育及心理健康等資料，建立個人化健康成長紀錄，作為營養教育、健康促進及校園飲食政策的重要依據，陪伴孩子健康成長。

張嘉郡表示，教育不是短期建設，而是攸關雲林未來二、三十年發展的重要工程。未來將以人才培育、國際接軌及健康照護三大主軸推動教育政策，讓孩子願意留在雲林，也讓雲林成為教育創新的典範。

國民黨提名雲林縣長參選人張嘉郡（前排左三）今公布第二波教育政策白皮書，若當選縣長，將祭出最高20萬元獎勵金，為雲林留住優秀人才。記者陳雅玲／攝影