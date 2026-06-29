吳思瑤讚沈伯洋1999 游淑慧酸「可寫選市長1根鐵條故事」

民進黨立委吳思瑤讚北市長參選人沈伯洋是1999，因有民眾在社群通報承德橋上有一根鐵條，他馬上派幕僚處理，媒體今問國民黨議員游淑慧，是否覺得造神過頭？游淑慧今酸爆，沈伯洋可以開始寫「參選市長一根鐵條的故事」。游也透露，她昨遇到民進黨的朋友也說，「為什麼沈伯洋選市長，像選市議員一樣？」

游淑慧今天上午出席內湖康樂公辦都市更新案簽約典禮，對於沈伯洋被吳思瑤稱讚為「沈伯洋1999」，游說，他覺得沈伯洋可以開始寫一個「一根鐵條的故事」。不管里長、市長或者是里民，沈就是在選舉的時候做一些事情，她不想稱作秀，但為什麼沈伯洋選市長像選市議員一樣，像參加端午綁肉粽活動、撿鐵條等，但那就是沈的選舉策略。

游說，可能對市政狀況還不是很了解、常出包，先從基層做起，有動作讓大家拍如低調清淤泥，清到全世界都知道，但這就是沈伯洋曝光的一個手法，但希望關心是真心的。

游淑慧也提到，希望沈伯洋今年11月28日之後，能夠繼續這麼關心內湖。不是選舉的時候，才來蹭災情，這個對於內湖民眾來說，會有點遺憾，甚至有一些網軍側翼還稱「內湖真的變『內湖』」，這個讓內湖人聽起來，都很不舒服。沈伯洋不管是來救災、勘災，或是盡良好市民的公德心幫忙處理一根鐵條，大家都很歡迎他，但希望沈伯洋能真心持久，然後多了解內湖，不要再以為內湖是辦公孤島了。

媒體追問，昨天午後內湖又下雨，沈伯洋又跑到內湖去看狀況。游說，所以希望沈持續關心內湖，其實市府團隊不管里幹事也好，或是工程團隊、消防團隊、警察團隊等，這幾天暴雨的時候，其實都已經要求他們要待命，其實有沒有沈伯洋，都會照樣去監控狀況，然後有災情就去救災，上周她對工務局發出比較嚴厲的叮囑以後，現在團隊也都stand by在那裡，所以有沒有沈伯洋，只是有沒有媒體在那裡而已，沒有沈伯洋，內湖還是會做好自己的事。