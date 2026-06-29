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吳思瑤讚沈伯洋1999 游淑慧酸「可寫選市長1根鐵條故事」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨北市議員游淑慧今天上午出席內湖康樂公辦都市更新案簽約典禮。記者／余承翰攝影
國民黨北市議員游淑慧今天上午出席內湖康樂公辦都市更新案簽約典禮。記者／余承翰攝影

民進黨立委吳思瑤讚北市長參選人沈伯洋是1999，因有民眾在社群通報承德橋上有一根鐵條，他馬上派幕僚處理，媒體今問國民黨議員游淑慧，是否覺得造神過頭？游淑慧今酸爆，沈伯洋可以開始寫「參選市長一根鐵條的故事」。游也透露，她昨遇到民進黨的朋友也說，「為什麼沈伯洋選市長，像選市議員一樣？」

2026九合一選舉

游淑慧今天上午出席內湖康樂公辦都市更新案簽約典禮，對於沈伯洋被吳思瑤稱讚為「沈伯洋1999」，游說，他覺得沈伯洋可以開始寫一個「一根鐵條的故事」。不管里長、市長或者是里民，沈就是在選舉的時候做一些事情，她不想稱作秀，但為什麼沈伯洋選市長像選市議員一樣，像參加端午綁肉粽活動、撿鐵條等，但那就是沈的選舉策略。

游說，可能對市政狀況還不是很了解、常出包，先從基層做起，有動作讓大家拍如低調清淤泥，清到全世界都知道，但這就是沈伯洋曝光的一個手法，但希望關心是真心的。

游淑慧也提到，希望沈伯洋今年11月28日之後，能夠繼續這麼關心內湖。不是選舉的時候，才來蹭災情，這個對於內湖民眾來說，會有點遺憾，甚至有一些網軍側翼還稱「內湖真的變『內湖』」，這個讓內湖人聽起來，都很不舒服。沈伯洋不管是來救災、勘災，或是盡良好市民的公德心幫忙處理一根鐵條，大家都很歡迎他，但希望沈伯洋能真心持久，然後多了解內湖，不要再以為內湖是辦公孤島了。

媒體追問，昨天午後內湖又下雨，沈伯洋又跑到內湖去看狀況。游說，所以希望沈持續關心內湖，其實市府團隊不管里幹事也好，或是工程團隊、消防團隊、警察團隊等，這幾天暴雨的時候，其實都已經要求他們要待命，其實有沒有沈伯洋，都會照樣去監控狀況，然後有災情就去救災，上周她對工務局發出比較嚴厲的叮囑以後，現在團隊也都stand by在那裡，所以有沒有沈伯洋，只是有沒有媒體在那裡而已，沒有沈伯洋，內湖還是會做好自己的事。

游淑慧 沈伯洋 吳思瑤 2026九合一選舉

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