【重磅快評】搶新北、卡桃園 民進黨拿不出像樣步數？

捷運三鶯線獲准營運，民進黨新北市長參選人蘇巧慧搶先宣布割稻尾，但當初卡地方預算的是蘇巧慧父親蘇貞昌，這個稻尾割得實在不美妙；桃園市長張善政力推可負擔住宅政策，行政院找不到反對理由，打算延後核定自治條例，似乎擔心張搶太多年輕選票。民進黨把施政當成選戰來打，還真是缺乏創意至極。

新北捷運三鶯線是新北市府第一個自辦中運量捷運系統，歷經近十年終於建設完成，交通部核准通車營運許可之際，蘇巧慧搶先在新北市政府之前公布交通部核准公文，引發藍營反擊。

主要關鍵在於交通部發出電子公文的時間是6月23日下午2點40分，新北市交通局同日下午3:00在系統內完成行政簽收，同日晚間新北市捷運局尚未收到副本，但蘇巧慧已率先在臉書發布圖卡，高調宣布交通部准予營運，使得新北市府原訂24日上午在市政會議上正式宣布的消息被提前曝光。

藍營指責蘇巧慧利用特權取得公文，交通部疑涉私相授受，因為蘇巧慧既非首長也非交通委員會委員，為何能在市府接獲公文前產出圖卡？更糗的是，蘇貞昌過去擔任行政院長時一再刁難、拖延三鶯線的財務修正案，如今蘇巧慧卻提前宣布通車利多。為了割稻尾，蘇家已到不惜觀瞻的地步了。

綠營則反擊，指三鶯線核准營運民代皆知，蘇巧慧緊盯中央進度，此事並非蘇的獨家消息，民進黨地方議員指公文早在23日下午4點多就在地方群組間傳遍，諷刺李四川團隊是選情緊繃、消息落後，不該抹黑。蘇巧慧更說，三鶯線是她與綠委長期關心且緊盯的重大建設，隨時掌握進度並第一時間向鄉親回報是立委的常態。

如果蘇巧慧真是如此緊盯地方重大建設，要問的是，當興建期間遭遇疫情、一例一休政策、全台缺工等重大衝擊，蘇內閣卻對三鶯線經費審核錙銖必較、百般挑剔，以致各部會冷眼旁觀、計畫一躺數年，蘇巧慧為何未幫地方發聲？ 地方苦撐之際，蘇巧慧淨說重大交通建設要有嚴格財政紀律等話，現在又說通車不是獨家消息，不覺臉紅？

再看南二都的情況，近年來捷運利多消息不斷，例如台南首條捷運第一期藍線已通過交通部審查，正朝向年底動工的目標邁進，高雄則迎來岡山路竹延伸線主體工程的重大突破及輕軌土地開發案百億招商，這些好消息有那一件是由藍營人士先發布？在野黨人士充其量只能事後講些加強監督、交通黑暗期做好配套等應景的話，柯志恩、謝龍介有比照蘇巧慧拿到「獨家消息」嗎？

民進黨政府面對桃園市長張善政推動可負擔住宅也是同樣的態度，內政部很清楚，桃園市府所提地方自治條例內容屬地方自治事項，且未牴觸中央法規，沒理由不予核定，但問題就是出在這個時間點，因為選戰快到了，再怎麼好的政策也只能暫時緩一下。但要如何作文章，不就是中央官員的專長嗎？

為了擋桃園市府推出的可負擔住宅政策，內政部檯面上理由是可負擔宅相對能照顧的民眾較少，且自由轉賣過程恐引發物權爭議與行政管理問題，其實背後的更大理由是民進黨桃園市長參選人黃世杰反對，黃指張善政推動可負擔住宅只是轉移社宅推動不力。

但真相是這樣嗎？張善政的社宅政策轉型為結合大眾運輸、重視弱勢照顧的「全齡、去商品化」跨階段規劃，透過盤點基地與積極決標，今年首季已新增4處社宅決標案，加上去底決標案總計增加1170戶，預定2030年達成自辦完工近1萬戶社宅，加上中央興建部分，規模預計達1萬5000戶。

桃園市前市長鄭文燦在任內的政績常被綠營「緬懷」，但用數字來檢驗，他在八年任期內自辦興建的社宅也不過7195戶，距離他競選開出的支票興建2萬戶，還真是差了一截，更別鄭第一任期啟動並完工的案子是0戶了。黃世杰點拿社宅來攻擊張善政，總得先看看自家學長端出了什麼政績，免得打到自家人，還擋了青年成家另一個選擇。