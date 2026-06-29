中央刻意拖延張善政住宅政策？黃世杰：市府自己要說清楚

桃園市長張善政可負擔住宅政策，市議會三讀通過自治條例，行政院6月15日發函桃園市政府，說明「因涉及民眾權益且案情複雜，須較長時間審查」，中央依地方制度法延長核定期限。立法委員牛煦庭、涂權吉批中央刻意拖延。

桃園市長參選人黃世杰今天上午發表第一波競選主視覺，受訪的時候針對媒體提問國民黨立委批評中央拖延桃園市政府可負擔住宅政策，強調可負擔住宅除了中央提出意見，還有學者專家及房產專業的銷售業者都提出看法和疑問，有複雜的問題，桃園市政府應該真正的面對這些大家的疑慮跟問題，做出清楚的說明，而不是中央基於專業審查角度提出任何的問題，都說是拖延甚至政治迫害，說中央一直在阻擋，這樣是非常不公平的事情。

黃世杰說，事實上可負擔住宅未來如果在出現很多的土地上的糾紛跟爭議，現在如果不嚴格把關，就會造成弊大於利的狀況，內政部審查的過程中，其實也並沒有給出一個肯定的結論跟對錯，只是希望桃園市政府就中央，甚至包含我們看到很多的民間的意見，還有學者專家，還有一些不動產專業的這些業者，他們也都從非常專業的角度去問很多問題，那麼市政府不能每次都只說在研議的過程中都已經有提過了，而是要一一說明外界的疑問。事實上，對於未來可能潛在的購屋者來講，需要的是一個確切的答案，他呼籲桃園市政府，應該真正的面對這些大家的疑慮跟問題，做出清楚的說明，才不會有只要中央基於專業審查角度提出任何的問題，就被說成拖延。

立法委員牛煦庭批福國利民政策，為何還要拖延？不排除提案修法解決；立委涂權吉批中央用一紙公文「延長核定」刻意拖延，這不是卡張善政，其實是在「卡桃園的年輕人」。