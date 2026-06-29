百里侯爭霸／再戰縣長 劉建國：推動雲林進半導體S廊帶

民進黨提名雲林縣長參選人劉建國第二度參選再對上「張家」。他接受聯合報專訪時說，這次參選不是重新開始，而是延續多年為雲林爭取建設的成果，把中央資源真正落實到地方，「自己有方法，也知道怎麼做」。

談到二度挑戰縣長，劉建國指出，本屆遺憾落敗，但並未停下腳步，反而持續在國會推動法案，爭取包括「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」落腳雲林，以及台大醫院雲林分院第二期擴建等重大建設，「我一直在超越自己，畢竟臭屁要有實力」。

他直言，二○二○年高齡福祉中心確定落腳雲林後，應加速盤點規畫醫療產業聚落，主張打造生技與科技雙軸並進的「雙技產業園區」，大北港地區具良好發展條件，可望成為生技產業重鎮。

國內半導體蓬勃發展，劉建國說「大南方新矽谷起點應在雲林」，去年十一月底曾當面向賴清德總統喊話，將南部半導體Ｓ廊帶延伸至雲林、納入褒忠產業園區，獲賴總統回應「既然地方有共識，那就共同來推動」，如果當選會持續推動褒忠園區發展。

他也指出，虎尾科大團隊進駐嘉縣的亞洲無人機AI創新應用研發中心，其實雲林有發展無人機實力，他會推動中小型產業園區，建立研發、檢測、人才培育等生態系。

雲林是農業大縣，劉建國認為「AI再進步，人還是要吃飯，農業永遠不會被取代」，未來更要提升農產品價值，透過科技導入，提高加工、品牌及行銷能力，才能真正增加農民收益。

對於目前選情，劉建國坦言，張家掌握執政資源，公開支持自己的力量相對不易浮現，也讓整體選情「悶悶的」，不過這場選舉，一邊是張榮味家族政治生命的延續，另一邊則是自己一路從基層歷練、由人民支持走到今天的政治工作者，「雲林的鄉親心中都有一把尺」。

劉建國表示，自己連年獲評績優立委，無論問政、修法、爭取建設，希望縣民勇敢改變一次，支持一位從基層一路走來的政治工作者，讓雲林接軌中央資源，迎向真正的新發展。