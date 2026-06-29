沈伯洋新政見推「家長版1999」 蔣萬安：已有相關服務

民進黨台北市長參選人沈伯洋推新政見，宣布以既有家庭教育中心為基礎，升級成「家庭支持服務站」，打造「家長版一九九九」；台北市長蔣萬安說，社會局、十二區親子館、育兒友善園等都有提供相關諮詢及服務，「沈伯洋若不了解，局處可進一步再說明」。

國民黨議員楊植斗認為，一九九九如同市府總機，發生問題可依據狀況轉介相關局處，但家長與孩童問題常是需要跨局處負責處理，若還要設立家長專線，該由哪個局處主責是首要問題，人力能否負擔因應也要去思考，否則花費成本建置專線，將成效不佳且疊床架屋。

民眾黨議員黃瀞瑩表示，過去曾爭取在北市各臨托據點新增一名行政人力，協助接聽電話、媒合轉介、托育輔助等庶務工作，擴大量能前應先思考如何整合現有資源，而非新增工作量給不同單位人員，反讓政策更加複雜。

沈伯洋拋新政見「家庭一站通」，將現有家庭教育中心擴大服務量能與內容，並將相關窗口電話整合，增設為育兒專線服務單一窗口，沈強調，他想推的是一站式服務，從產前、產後、托育、諮商等零到十八歲所有育兒問題，如同「家長版一九九九」。

蔣萬安昨受訪表示，北市家庭教育中心是依法設立的法定機構，沈所說的這些功能，在社會局、居托中心、十二區親子館、育兒友善園等都有提供相關諮詢及服務。這個部分沈若不了解，教育局、社會局可進一步說明。