參加米穀公會大會 童子瑋收蒜頭花束和好彩頭…宣示守護食安讓基隆進步

基隆市米穀商業同業公會會員大會會場，有人掛出「基隆米穀公會全力支持童子瑋」布條，更送上蒜頭花束與象徵好彩頭的菜頭（白蘿蔔）。參選基隆市長的議長童子瑋今天表示，米穀業者長期守護市民餐桌上的安心，未來推動營養午餐、弱勢家庭支持與社區防災，都需要和在地民生產業建立穩定合作。

童子瑋表示，昨天在米穀公會會員大會現場，遇到很多熟悉的業界前輩和夥伴，大家都還是一樣熱情有活力，給予他很大的歡迎和支持，內心十分感動。許多人從他從政以來，就給予很多照顧與支持，這份情誼他會一直放在心裡珍惜。

童子瑋指出，俗話說「民以食為天」，尤其對台灣人來說，米一直都是非常重要的主食。從採購、加工、保存到配送，每個環節都非常仰賴米穀業者細心把關。米穀產業不只是買賣生意，更是最貼近市民生活的基礎產業，關係到每一個家庭每天吃進嘴裡的安心與品質。

童子瑋說，這幾年市民對品質的要求越來越高，對食安、溯源與品牌經營也越來越重視。基隆市米穀商業同業公會就是業界彼此交流、凝聚力量的重要平台，讓業者能一起面對市場變化，一起努力讓產業更加穩定，這對基隆民生供應、傳統市場與食安把關都有重要意義。

童子瑋表示，未來市府推動營養午餐、長輩照顧、弱勢家庭支持與社區防災，都需要和在地民生產業建立更穩定的合作。基隆要進步，不只看大型建設，也要照顧米行、市場、攤商與每個家庭的生活品質。他認為，真正好的市政，就是從市民最基本的日常需求開始做起。

基隆市米穀商業同業公會昨天改選理事長，現任理事長呂居翰連任。童子瑋收下支持者送上的蒜頭花束和菜頭，對熱情的「凍蒜」聲表達感謝，也祝福公會新一任理事會順利推動會務，未來持續合作，為基隆米穀商業發展與市民食安盡一份心力。

基隆市長參選人童子瑋參加基隆市米穀商業同業公會會員大會，收下支持者送上的蒜頭花束與象徵好彩頭的菜頭（白蘿蔔）。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供