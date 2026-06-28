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側翼扯水蓮酸柯志恩 楊智伃：新潮流為救賴瑞隆選情反被打臉

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨前發言人楊智伃。本報系資料照
國民黨前發言人楊智伃。本報系資料照

國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩近日提及美濃野蓮的言論遭網友出征。國民黨前發言人楊智伃反擊，新潮流為救民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的選情，攻擊柯志恩與在地農民，反遭打臉，質疑賴瑞隆與新潮流偷雞不著蝕把米，只能無力地跳針反擊「這是你家？」

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楊智伃指出，這兩天高雄美濃因為豪雨，水蓮農田遭泥水淹沒，造成嚴重災損。柯志恩第一時間為在地農民發聲，結果卻引來網軍與中央廚房發威，瘋狂嘲笑、無腦攻擊柯志恩。但事實就是事實。在地農民、專家紛紛拿出自身專業與經驗，直接打臉網軍。一個關心在地、為農民說話的人被惡意扭曲；曾號稱最會打選戰的民進黨新潮流，見獵心喜、急著出征，卻被事實與真相狠狠打臉。

楊智伃說，更可笑的是，網軍攻擊柯志恩還不夠，被打臉後惱羞成怒，竟然開始質疑、針對，甚至想肉搜羞辱在網路上說真話的農民。果農民朋友不但曬出自家農田照片，還曬出農產履歷，直接讓青鳥無話可說。最後青鳥只能不斷跳針同一句「這是你家的嗎？」這種行徑幼稚、囂張，又讓人啼笑皆非。

楊智伃酸，原來現在新潮流的議題攻防，已經淪落到這種程度。本來想蹭災情議題熱度打柯志恩，結果反而偷雞不著蝕把米。這場攻防不只讓大家更清楚看到賴瑞隆本身就是扶不起的阿斗，也讓背後幫忙操作的新潮流議題團隊，在社群攻防戰中被打得七零八落。

楊智伃說，柯志恩站得住腳，因為她站在農民這一邊，站在事實這一邊；更有支持真相、願意說實話的正義鄉親相挺。反觀賴瑞隆與新潮流，在這次美濃水蓮災損的網路攻防戰上，打到最後，只剩空虛、寂寞，還有一句讓人無言、不斷跳針：「這是你家嗎？」

新潮流 楊智伃 柯志恩 2026九合一選舉 高雄市選舉 賴瑞隆

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