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民進黨桃園黨部主委交接 潘孟安、何博文勉贏得市長選舉與2028大選

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
民進黨桃園市黨部主委交接，現場為黃世杰參選下屆市長造勢。記者鄭國樑／攝影
民進黨桃園市黨部主委交接，現場為黃世杰參選下屆市長造勢。記者鄭國樑／攝影

民進黨桃園市黨部今晚辦理主委交接，評委、執委就任典禮，新任主委張火爐就任，黃傅淑香交棒。總統府秘書長潘孟安、中央黨部副秘書長何博文、市長參選人黃世杰和黨籍議員都到場，大家高喊下屆市長、議員選舉團結一致全壘打，而且氣勢要持續至2028總統、立委大選，張火爐強調不只黃世杰要當選，下屆立委也要拿下二至三席，因桃園目前六席立委都是國民黨籍。

2026九合一選舉

潘孟安、何博文、張火爐都提到過去鄭文燦寫下不可能的任務當選桃園市長，任內桃園市各項指標建設名列前茅、突飛猛進，任期結束後，張善政的政績大家心裡有數，可以看得出哪一個黨比較用心，哪一位市長有能力擘劃桃園市的未來，黃世杰過去在立委、法務部次長任內表現出色，一定能領導桃園市政名列前茅，桃園要打贏市長的的選戰，為2028奠定基礎。

何博文表示張火爐任重道遠，並推崇市長參選人黃世杰學經歷俱佳，是一時之選，桃園最優質的市長參選人，選舉不是黃世杰一個人的事，需要大家要一起加油贏得市長選舉，一票黃世杰一票民進黨議員，讓綠色執政榮光再現。

何博文指出，民進黨執政中央以來，大家可以看見台灣的進步，民生富足、經濟繁榮、主權穩固，國防外交讓人民有信心。國去的桃園市在鄭文燦市長執政下，桃園市各項指標建設名列前茅、突飛猛進，這代表民進黨執政人民有感，但是沒有執政之後，這些年來，桃園市過去民進黨執政的榮光逐漸暗淡下來，只要大家團結地方和中央合作，黃世杰當選市長，地方榮景依然可期。

張火爐表示，市黨部主委會擴大舉辦交接典禮，用意就是要讓市長、議員選舉全壘打，都當選。他很了解黃世杰，還輔選黃兩次立委選舉，黃世杰是工作、服務非常認真的人。

張火爐不諱言桃園市在這屆立委選舉六席都落選，要深入檢討，很多人說桃園市「藍大於綠」，但是桃園市過去民進黨推出呂秀蓮、鄭文燦都贏得市長選舉，十二年前，很多人說鄭文燦不會當選，結果贏了兩萬多票，所以沒有所謂藍大於綠這種事。

張火爐說，黃世杰代表民進黨選下屆桃園市長，只要黨公職人員團結一致，尤其是南桃園客家族群要團結，相信絕對能讓黃世杰當選市長，而且接著還2028總統、立委選舉也是一場苦戰，他有信心拿下二至三席。

2026九合一選舉 民進黨 桃園 潘孟安 鄭文燦 黃世杰

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