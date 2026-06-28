穿泰雅傳統服飾出席原民座談會 蘇巧慧：預算翻倍、照顧加倍

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席布落．馬信原住民族政見座談會，身穿泰雅族傳統披肩，在耆老及孩童陪同下步入會場。蘇巧慧表示，她身為原住民的媳婦，希望未來能以家人的身分照顧族人，並重申將推動「3大原住民族政見」，同時承諾原住民族相關預算將成長一倍，「預算翻倍、照顧加倍」。

今天現場包括立委伍麗華、新北市議員蘇錦雄及前原民會主委夷將．拔路兒等人也到場力挺，蘇巧慧表示，許多原住民族人離鄉到都會區生活，因此未來將推動原住民族租金補貼，針對家庭成員在新北市無自有房屋者提供租金補助；另將推動55歲以上原住民族長者假牙補助最高5萬元，並擴大辦理歲時祭儀交通補助，增加補助範圍與項目。

她也提出設置烏來公共托育中心，提供原鄉家庭育兒支持；同時推動頭目文化傳承事務費，協助傳承原住民族文化，並定期召開「市長與原住民族領袖高峰會議」，讓傳統領袖參與市政討論與決策。

在文化傳承方面，蘇巧慧表示，將新增原住民族語言能力認證初級、中級獎勵，鼓勵更多族人考取族語認證，同時提高原住民族社團補助，支持文化、教育及傳統技藝推廣工作。她表示，自己在新北服務10年，始終與族人站在一起，希望未來成為最能站在族人角度思考的新北市長。

蘇巧慧也表示，除了預算要增加，族人在議會的聲音也應該增加。她指出，布落．馬信長期在烏來服務，曾擔任烏來區民代表，希望能有更多原住民族代表進入議會，為族人爭取資源與預算。

而布落．馬信表示，今年新北市山地原住民人口已突破2萬人，山地原住民議員席次將增加1席，希望爭取族人支持，進入議會為族人發聲。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）出席布落．馬信原住民族政見座談會，表示未來將推動三大原住民族政見，並承諾原住民族相關預算成長一倍。圖／蘇巧慧辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左五）出席布落．馬信原住民族政見座談會，並提出生活照顧、文化傳承及制度支持三大原住民族政見。圖／蘇巧慧辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧身穿泰雅族傳統披肩（pala）出席布落．馬信原住民族政見座談會。圖／蘇巧慧辦公室提供