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首場議員座談會！要唱飛龍在天這原因喊卡 沈伯洋諾：先去勘災改天唱
民進黨台北市長參選人沈伯洋今出席與議員首場座談會，僅管北市今天天氣狀況不佳，但現場仍聚集不少支持者，而沈伯洋原本要上台高歌一曲，但也因各地出現淹水情況，只能先暫時喊卡，將時間流程縮短後前往積淹水處了解狀況。沈表示，座談會主要是將政策理念和市民報告，並蒐集各區民眾意見，作為政策依據，未來也會和其他黨籍議員到各區域舉辦座談。
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沈伯洋今與大安文山市議員簡舒培舉辦首場座談會，僅管天候不佳現場仍聚集不少支持者，現場椅子幾乎全數坐滿，沈也表示，不管是生態系、親子同行卡等育兒政見都會跟民眾分享，更重要是要蒐集各區域民眾意見，作為8月提出整體政策更完善。
簡舒培表示，大安區雖是國民黨組織較為雄厚區域，但今天僅管下雨還是有不少民眾下午3時起就來排隊，盼能跟沈交流，而這也是首場與議員合作的座談會，藉由合作來了解每個地方居民需求，非常重要，盼能用最堅實政策說服台北市民。
原本沈伯洋將開金嗓演唱八點檔金曲「飛龍在天」，被問到為何會選這首歌，沈表示，剛好端午節在回覆綠委王義川貼文提到飛龍在天，覺得這時間蠻適合唱這首歌，加上這首歌是他小時候記憶 也是很多人共同記憶，更透露自己以前最喜歡女星賈靜雯的演技。然而因天候關係，北市各地又出現淹水災情，沈表示希望能將時間縮短到北市有災情地方查看，「欠大家一首歌改天唱」。
面對先前提出育兒政策，沈伯洋表示，他想推的是一站式服務不管是涉及哪個局處都可以直接詢問，不管是產前到產後、托育、諮商等，0到18歲所有育兒過程都可以整合，如同「家長版1999」，被問到是否會與現有1999市民熱線疊床架屋，沈表示，統計資量發現市民熱線主要是交通、衛生有關，而育兒相關應要獨立出來，應該給家庭常態性支持，也可以達到分流。
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