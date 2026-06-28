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首場議員座談會！要唱飛龍在天這原因喊卡 沈伯洋諾：先去勘災改天唱

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋今出席與議員首場座談會，僅管北市今天天氣狀況不佳，但現場仍聚集不少支持者，而沈伯洋原本今天也預定要在台上高歌一曲但也因各地出現淹水情況，只能先暫時喊卡。記者蘇健忠／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今出席與議員首場座談會，僅管北市今天天氣狀況不佳，但現場仍聚集不少支持者，而沈伯洋原本今天也預定要在台上高歌一曲但也因各地出現淹水情況，只能先暫時喊卡。記者蘇健忠／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今出席與議員首場座談會，僅管北市今天天氣狀況不佳，但現場仍聚集不少支持者，而沈伯洋原本要上台高歌一曲，但也因各地出現淹水情況，只能先暫時喊卡，將時間流程縮短後前往積淹水處了解狀況。沈表示，座談會主要是將政策理念和市民報告，並蒐集各區民眾意見，作為政策依據，未來也會和其他黨籍議員到各區域舉辦座談。

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沈伯洋今與大安文山市議員簡舒培舉辦首場座談會，僅管天候不佳現場仍聚集不少支持者，現場椅子幾乎全數坐滿，沈也表示，不管是生態系、親子同行卡等育兒政見都會跟民眾分享，更重要是要蒐集各區域民眾意見，作為8月提出整體政策更完善。

簡舒培表示，大安區雖是國民黨組織較為雄厚區域，但今天僅管下雨還是有不少民眾下午3時起就來排隊，盼能跟沈交流，而這也是首場與議員合作的座談會，藉由合作來了解每個地方居民需求，非常重要，盼能用最堅實政策說服台北市民。

原本沈伯洋將開金嗓演唱八點檔金曲「飛龍在天」，被問到為何會選這首歌，沈表示，剛好端午節在回覆綠委王義川貼文提到飛龍在天，覺得這時間蠻適合唱這首歌，加上這首歌是他小時候記憶 也是很多人共同記憶，更透露自己以前最喜歡女星賈靜雯的演技。然而因天候關係，北市各地又出現淹水災情，沈表示希望能將時間縮短到北市有災情地方查看，「欠大家一首歌改天唱」。

面對先前提出育兒政策，沈伯洋表示，他想推的是一站式服務不管是涉及哪個局處都可以直接詢問，不管是產前到產後、托育、諮商等，0到18歲所有育兒過程都可以整合，如同「家長版1999」，被問到是否會與現有1999市民熱線疊床架屋，沈表示，統計資量發現市民熱線主要是交通、衛生有關，而育兒相關應要獨立出來，應該給家庭常態性支持，也可以達到分流。

民進黨台北市長參選人沈伯洋今出席與議員首場座談會，僅管北市今天天氣狀況不佳，但現場仍聚集不少支持者，而沈伯洋原本今天也預定要在台上高歌一曲但也因各地出現淹水情況，只能先暫時喊卡。記者蘇健忠／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今出席與議員首場座談會，僅管北市今天天氣狀況不佳，但現場仍聚集不少支持者，而沈伯洋原本今天也預定要在台上高歌一曲但也因各地出現淹水情況，只能先暫時喊卡。記者蘇健忠／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今出席與議員首場座談會，僅管北市今天天氣狀況不佳，但現場仍聚集不少支持者，而沈伯洋原本今天也預定要在台上高歌一曲但也因各地出現淹水情況，只能先暫時喊卡。記者蘇健忠／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今出席與議員首場座談會，僅管北市今天天氣狀況不佳，但現場仍聚集不少支持者，而沈伯洋原本今天也預定要在台上高歌一曲但也因各地出現淹水情況，只能先暫時喊卡。記者蘇健忠／攝影

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