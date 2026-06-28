遭批未替新北爭預算 蘇巧慧：反對傅崐萁版財劃法與總預算違憲分割

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今午至新莊出席座談會，關於對手李四川批蘇應該要幫新北市爭取預算。蘇巧慧表示她反對的是傅崐萁版財劃法，把新北人均變成只有台北的二分之一，及把總預算分割處理的違憲行為。強調將提升整體城市的防水韌性。

新北市議員翁震州今天下午在新莊區黃愚市民活動中心舉行座談會，市長參選人蘇巧慧也到場力挺，現場民眾紛紛熱情大喊凍蒜，並爭相與蘇巧慧合影。媒體詢問關於對手李四川上午批評蘇巧慧身為新北立委，應該要幫新北市爭取預算。蘇巧慧表示，不管是財劃法或者是總預算，她反對的是傅崐萁版的財劃法，因該版本讓新北市人均分配僅剩台北市的一半；也反對把總預算分割處理的違憲行為。

蘇巧慧說，這十年在自己的立委選區不但爭取建設鳳鳴滯洪池，也在板橋浮洲、樹林北大協助排水、治水改善。若當選新北市長，要提升的是整體城市的防水韌性，在汛前加強所有的整治工作、頻率要能提高並且增強設備，以符合現在新的、極端氣候的標準。

對於李四川提出了4項原住民政策，蘇巧慧被問及時表示，身為原住民族的媳婦，希望和家人一起讓社會能夠對原住民族能夠更了解、自我認同也能夠更增強，以身為原民為榮。因此在6月初時就提出了包括生活照顧、文化傳承以及制度支持等原住民族政見。如果當選新北市長會提出原民的「預算加倍、照顧加倍」，希望能對整體的原住民族有生活照顧、有文化傳承、有制度提升，讓原住民族群在社會和大家共榮共好。