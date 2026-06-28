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柯文哲指新北、高雄是藍綠最終決戰 黃國昌：民眾黨最關鍵在「這個人」身上

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨徵召新竹市前副市長邱臣遠參選竹北市長。黨主席黃國昌（左二）與創黨主席柯文哲（右）在會後，一同拉起邱臣遠（中）的手高呼口號。本報資料照片
民眾黨徵召新竹市前副市長邱臣遠參選竹北市長。黨主席黃國昌（左二）與創黨主席柯文哲（右）在會後，一同拉起邱臣遠（中）的手高呼口號。本報資料照片

備戰2026年縣市首長選舉，民眾黨前主席柯文哲喊出「最終決戰還是在新北跟高雄」。針對民眾黨年底選戰目標，民眾黨主席黃國昌今天說，新竹市長高虹安應該可以順利連任，嘉義市長參選人張啓楷還在持續努力，而竹北市長參選人邱臣遠則是最後關鍵。

2026九合一選舉

柯文哲上周南下台中輔選，談及2026年地方首長選舉，他說最終決戰在新北跟高雄，因為對於藍綠雙方來說，兩個縣市都是不能輸的地方，「如果國民黨輸掉新北，或者是民進黨輸掉高雄，黨主席位置都坐不穩了」。

民眾黨台北市議員林珍羽今天舉辦「零距離同樂會」，邀請柯文哲、民眾黨主席黃國昌，還有民眾黨台北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、黃瀞瑩等人共同響應。針對民眾黨年底選舉目標，黃國昌會前受訪時表示，高虹安應該可以順利連任，張啓楷則是還在繼續努力，「我對他的勝選相當有信心。」

黃國昌說，目前的關鍵在於竹北市長，藍白雙方的協調非常順利，希望讓高虹安、邱臣遠跟國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩形成最強鐵三角。此外，在今年的各縣市議員選舉，相信民眾黨都會大有斬獲，「希望在各個地方議會，能夠成立更多民眾黨團。」

至於民眾黨台中市議員選局，傳出黨員邱于珊被要求退選，柯文哲聽聞後則重申，民眾黨提名參選人以後，其實還是會定期做民調，「我們理性務實科學，科學非常講究數字」，民調當然都是當作參考，但是還是要看整體趨勢，「民調好的就繼續努力，民調壞的我就抓來鞭策。」

柯文哲透露，他已經當面告知邱于珊，民調部分還要繼續加強，「回去寫檢討報告跟改善計劃，寫好了送到中央黨部報告，就是這樣。」

黃國昌表示，民眾黨備戰2026年地方選舉，各縣市黨部都會依照實際狀況進行民調，協助接受徵召者或被提名人調整選戰步驟，「不只在台中市是這個樣子，其他縣市也都在陸續進行當中」，只不過私下告知參選人的事情，怎麼會被拿來進行政治操作，「老實講，看到那個新聞的時候，我非常非常的驚訝。」

黃國昌說，有關台中市北屯選區，是否會再徵召新人選，還是要看台中黨部的評估結果，「他們連評估都還有沒有做，外面的風聲就傳成這個樣子，老實講我也不知道，到底是哪些有心人在做這樣的操作」，民眾黨針對各別重要選區，務實了解狀況推出最強候選人，「這是我們向來的態度，不管在哪一個縣市、哪一個選區都是如此。」

針對竹北市長選舉，黃國昌透露，自己近期有跟國民黨主席鄭麗文、徐欣瑩坐下來坦率交換意見，大家對於大新竹地區整體布局也都有共同目標，也就是高虹安、徐欣瑩及邱臣遠形成的鐵三角，「對我們來講最重要的事情，現在就是以大局為重，展現最大的誠意跟善意。」

黃國昌說，由於雙方必須吸納、包容各種不同看法，民眾黨此時對外就是保持一致立場，不要在過程當中講過於刺激的話，否則可能會落入綠營見縫插針的策略，對於最後的結果未必會是好事，「不過在整個大的方向上，我相信大家都很有智慧，一定會做出最有智慧的安排。」

2026九合一選舉 柯文哲 黃國昌 邱臣遠 民眾黨 高虹安 張啓楷

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