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影／柯志恩勘災遭網友出征 對手賴瑞隆：水蓮在美濃稱為野蓮

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨市長參選人賴瑞隆表示，發生災損後，他認為立即協助農民恢復家園，同時間給予補助，盡速復耕、回復正常生活是最重要的事情。記者徐白櫻／攝影
民進黨市長參選人賴瑞隆表示，發生災損後，他認為立即協助農民恢復家園，同時間給予補助，盡速復耕、回復正常生活是最重要的事情。記者徐白櫻／攝影

國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩近日提及美濃野蓮的言論遭網友出征，「水蓮到底怕不怕水」引發議論，對手立委賴瑞隆表示，水蓮在美濃稱為野蓮，豪大雨確實對高雄產生一些農損；每個人有自己的風格，「我尊重，沒有特別評論」。

2026九合一選舉

民進黨立委參選人、立委賴瑞隆今天下午漢神巨蛋成立「賴瑞隆扶輪後援會成立大會」。競辦指出，繼各地區後援會、里長後援會、同濟後援會成立後，扶輪先進自發集結，象徵高雄各大社團、企業界與社會中堅力量共同站出來，支持賴瑞隆「南方崛起、邁向國際」的市政願景。

賴瑞隆活動前接受媒體聯訪。針對柯志恩的水蓮爭議，賴瑞隆表示，水蓮在美濃稱為野蓮，過去這段時間的豪大雨，確實對高雄產生一些農損現象，除勘災外，他在第一時間跟農業部聯繫，進行全品項補助公告及立即復原等，感謝卓院長親自昨天下來高雄勘災。

賴瑞隆強調，高雄這幾年常遇到極端性氣候，「對我們來說，立即協助農民恢復家園，同時間給予補助，盡速復耕、回復正常生活是最重要的事情」。

賴瑞隆說，當災情發生時，他在第一時間也去各場地會勘，如抽水站、滯洪池或淹水區域，積極去了解各地方的狀況，「我想每個人有自己的風格跟特色、這部分我們尊重，沒有特別評論」。

此外，是否擔心年底公投綁大選會影響選情？賴瑞隆說，公投與大選之間，對很多人來說會產生相當的連動性，年底最重要的是市長、議員與里長的選舉，若有任何人想透過公投去影響選舉結果，當然不是好事，國人也不會認同。賴強調公投有其重要性，大選也是台灣兩年一次的重要選舉，希望不要有任何人透過公投影響大選，不會受到市民認同。

2026九合一選舉 高雄市選舉 柯志恩 美濃 水蓮 賴瑞隆

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