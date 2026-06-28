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民進黨澎湖縣選戰布局完成 縣長參選人吳淑瑾率公職參選人亮相

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
甫獲民進黨提名的縣長參選人吳淑瑾（前排左五）首度率領地方公職亮相，要以團體戰延續綠營執政。圖／民進黨澎湖縣黨部提供
甫獲民進黨提名的縣長參選人吳淑瑾（前排左五）首度率領地方公職亮相，要以團體戰延續綠營執政。圖／民進黨澎湖縣黨部提供

民進黨澎湖縣黨部今（28）日大動作舉行聯合記者會，宣布年底選戰布局，除了馬公市長黃健忠尋求連任外，甫獲黨內提名的縣長參選人吳淑瑾也首度率領地方公職亮相，要以團體戰延續綠營執政。

2026九合一選舉

澎湖縣長陳光復今年春節因摔落樓梯重傷，打亂黨內縣長選戰布局，經協調數月，日前黨中央確定由陳光復妻子吳淑瑾「代夫出征」，原本視為縣長強棒之一的黃健忠，則繼續爭取馬公市長連任。

今天民進黨澎湖縣黨部舉行聯合記者會，宣布年底選戰布局，剛獲提名的吳淑瑾首度與黨內參選公職亮相，宣告她已完成選戰準備。

今天出席者有馬公市市長黃健忠、湖西鄉長參選人楊昭武，現任議員呂黃春金、蔡清續、蘇育德、議員參選人顏家康，加上基層市民代表參選人項光照、呂俊褞、招有倫、吳武宗等人，訴求選舉要打團體戰，邀請立法委員王義川親臨力挺，為參選團隊加油打氣。

參選團隊表示，未來將深入基層、傾聽民意，以「服務、改革、建設」為共同目標，攜手回應鄉親需求，努力爭取更多建設資源，提升地方競爭力，打造宜居、宜業、宜遊的幸福澎湖。

2026九合一選舉 澎湖縣選舉 吳淑瑾 民進黨

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