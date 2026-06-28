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沈伯洋盼整合育兒資源推「家長版1999」 藍議員點一問題憂疊床架屋

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋今與黨秘書長徐國勇、黨部主委吳沛憶等人赴龍山寺參拜。記者曾原信／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今與黨秘書長徐國勇、黨部主委吳沛憶等人赴龍山寺參拜。記者曾原信／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨天宣布將以既有的家庭教育中心為基礎，升級成「家庭支持服務站」，並要打造家長版1999，整合所有育兒相關資訊。不過議員認為，兒童問題經常需要跨局處去處理，現有1999就能協助針對問題轉接相關局處，若還要編制人力去新增一個專線，恐會疊床架屋。

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沈伯洋昨天拋出新政見推出「家庭一站通」，將北市現有的家庭教育中心升級為家庭支持服務站，階段性擴大服務量能與內容，達到區區有服務站，並將相關窗口電話整合，增設為育兒專線服務單一窗口，讓家長申請資源時，能一通電話銜接完整的資源。

沈上午到龍山寺參拜被媒體問到相關政策，他強調，育兒服務與防災資訊面對的是相同問題，資源即使存在，市民不知道向誰求助，政策就無法真正發揮作用，未來將採分階段推動，先盤點並整合各行政區現有的家庭教育、托育、心理諮商及到宅育兒服務，建立如同「家長版1999」的單一窗口，再依各區服務需求補充專業人力。

國民黨議員楊植斗認為，各縣市1999其實就如同市府總機，發生問題可依據狀況轉介給相關局處，但家長與孩童問題不僅僅只有單一局處，經常是跨局處要共同負責處理，若還要設立家長專線該由哪個局處主責是首要問題，人力是否能夠負擔因應，都是需要去思考，否則花費一定成本去建置專線若成效不佳，恐會疊床架屋。

民進黨台北市長參選人沈伯洋推出「家庭一站通」政見，將台北市現有的家庭教育中心，升級為「家庭支持服務站」。圖／沈伯洋競選辦公室提供
民進黨台北市長參選人沈伯洋推出「家庭一站通」政見，將台北市現有的家庭教育中心，升級為「家庭支持服務站」。圖／沈伯洋競選辦公室提供

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