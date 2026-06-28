國民黨提反廢死、鞭刑入法公投 柯文哲：先改善司法社會信任度再來

年底九合一選舉進入倒數，在野黨可能最多會提出五項公投提案綁大選。民眾黨前主席柯文哲今天表示，公投是民意的展現，本來就應該要推動，他個人支持交通罰鍰、不在籍投票公投，至於國民黨推動的反廢死、鞭刑公投，「司法社會信任度都沒有了，推那些只是被嘲笑而已。」

民眾黨台北市議員林珍羽今天舉辦「零距離同樂會」，邀請柯文哲、民眾黨主席黃國昌，還有民眾黨台北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、黃瀞瑩等人共同響應。針對在藍、白政黨可能最多提出五項公投提案，柯文哲會前受訪時說，公民投票是民意的展現，所以本來就應該要推動。

柯文哲指出，公投是民進黨以前的主張，結果現在卻提出很多抗議，賴清德總統當年也提出相同的主張，「民進黨已經長成當年他們最討厭的樣子」，絕對的權利使人絕對腐化，「我只是覺得很奇怪，當年的民進黨跟我現在看到的這個民進黨，真的非常不一樣。」

柯文哲說，台灣的交通事故死亡率，經過計算是日本的五倍，民眾黨提出交通罰鍰專用公投，收錢本來就是要改善交通安全，「如果日本做得到，沒有理由台灣做不到」，如果有人闖紅燈被罰錢，事後得知要用做改善交通安全，「你被罰這個錢，內心就不會那麼不舒服。」

柯文哲還說，現在選舉的投票率，通常很難超過七成，尤其是全國跟地方選舉，投票率經常會差到20%，因為年輕人要搭車南來北往，最理想的狀態是用手機投票，「不在籍投票只是第一關，我的夢想是有一天，大家都用手機投票」，如果都可以用手機轉帳，怎麼會不能用手機投票。

柯文哲說，自己一定贊成民眾黨推動的公投項目，至於國民黨推動的反廢死、鞭刑入法公投，「目前台灣的司法社會信任度剩下30%，還要推動死刑跟鞭刑，我就忍不住要嘲諷，你們先改善社會信任度再來吧」，否則沒有人要相信司法，還要推什麼死刑跟鞭刑，「皮之不存毛將焉附，社會信任度都沒有了，推那些只是被人家嘲笑而已。」

針對民進黨政策會執行長吳思瑤揚言「全力阻卻」，黃國昌受訪時表示，民進黨過去高舉公投民主、人民作主，主張重大政策交由人民共同參與決策，如今卻把公投看作是洪水猛獸，他們真的是越來越不長進，早已荒謬到無以復加的程度，「他們要全力阻卻人民作主的權利嗎？請問民進黨主席賴清德，這真的是民進黨的立場嗎？」

黃國昌指出，民眾黨去年提出核三延役公投，民進黨當時也是全力反對，結果公投結果出來以後，贊成票遠遠大於不贊成，吳思瑤等人也是冷嘲熱諷，聲稱沒有投票的人都代表反對，結果賴清德總統今年髮夾彎，感謝在野黨立委幫忙推動修法，成為核三延役必要的法治基礎，甚至還願意加入核三延役的行列。

黃國昌說，在野黨今年提出重啟核電公投，就是要民進黨說清楚講明白，是否要放棄非核家園的意識形態，還是要因應台灣用電需求、國際能源的重大轉變，並且看到產業跟人民的需要，拋棄非核家園這個已經過時的意識形態，「我相信這些問題，民進黨必須說清楚講明白。」