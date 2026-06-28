快訊

國家警報響！北北基大雷雨轟到17時13分 雙北山區暴雨

英國百歲人瑞長壽秘訣超反差！日常3習慣曝光 家人也傻眼

整理包／115分科測驗注意！帶學生證「不能考」 考場規定、8科衝刺總整理

聽新聞
0:00 / 0:00

參加金山宮廟遶境、市場拜票 蘇巧慧：提升北海岸生活與照顧機能

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市長候選人、立委蘇巧慧（左一）今天走訪金山，到金山中繼市場掃街，受到攤商和民眾歡迎。圖／蘇巧慧服務處提供
新北市長候選人、立委蘇巧慧（左一）今天走訪金山，到金山中繼市場掃街，受到攤商和民眾歡迎。圖／蘇巧慧服務處提供

新北市長候選人、立委蘇巧慧今天走訪金山，先參加天龍宮遶境點燃起馬炮，再進金山中繼市場掃街，表示將全面提升北海岸生活機能與照顧福利，打造新北觀光新品牌，落實 「在地人認同、外地人喜愛」的北海岸願景。

2026九合一選舉

蘇巧慧今晨參加天龍宮神尊安座九周年慶遶境祈福活動，和主委黃賜民一起點燃起馬炮，恭迎神尊起駕。她說，宣布參選超過720天，每一天都和新北隊議員們一起努力，希望讓大家看見蘇巧慧就是最有活力、最有創意，也最能帶領新北市邁向新時代的市長候選人。

蘇巧慧和新北市議員張錦豪、市議員候選人蔡美華，也在金山中繼市場自治會會長蔡聖權陪同下，與攤商和民眾打招呼，受到不少人熱情歡迎。有商家邀蘇巧慧簽名留念，並大喊「蘇巧慧凍蒜」，認為新北需要蘇帶領才能有大發展。

走訪北海岸，蘇巧慧表示，未來她將全面提升北海岸的生活機能與照顧福利，除了已經針對銀髮族提出多項政見，也會繼續加速推動台62線延伸萬里、金山計畫，並透過「新皇冠海岸」觀光計畫，打造新北觀光新品牌，落實 「在地人認同、外地人喜愛」的北海岸願景。

金山地區高齡人口成長，蘇巧慧提及她的「六大福利政見」、「三大家庭照顧政見」，表示未來當選市長，將推動長輩5萬元假牙補助、敬老卡升級，並導入科技，推動獨居照顧與失智篩檢智慧化。

蘇巧慧說，她也要打破出院照顧的空窗期，讓居家服務和輔具「一次到位」，並擴充當地的長照量能，調升入住住宿式長照機構的補助至每年24萬元，讓所有長輩都能在新北安心生活。

蘇巧慧指出，金山地瓜是在地的驕傲，為了吸引更多年輕人投入農業，她在青年政見中就提到，未來將在現有基礎上大幅提高貸款免息額度，一般青農由200萬元提升至500萬元，專業青農更調升至1000萬元，同時設立單一窗口協助媒合閒置土地，加速青農尋地，希望吸引更多青農返鄉，推動有品牌、有創意的多元經營。

新北市長候選人、立委蘇巧慧（右二）今天走訪金山，到金山中繼市場掃街，受到攤商和民眾歡迎。圖／蘇巧慧服務處提供
新北市長候選人、立委蘇巧慧（右二）今天走訪金山，到金山中繼市場掃街，受到攤商和民眾歡迎。圖／蘇巧慧服務處提供

新北市長候選人、立委蘇巧慧（右三）今天走訪金山，到金山中繼市場掃街，受到攤商和民眾歡迎。圖／蘇巧慧服務處提供
新北市長候選人、立委蘇巧慧（右三）今天走訪金山，到金山中繼市場掃街，受到攤商和民眾歡迎。圖／蘇巧慧服務處提供

新北市長候選人、立委蘇巧慧（右）今天走訪金山，到金山中繼市場掃街，受到攤商和民眾歡迎。圖／蘇巧慧服務處提供
新北市長候選人、立委蘇巧慧（右）今天走訪金山，到金山中繼市場掃街，受到攤商和民眾歡迎。圖／蘇巧慧服務處提供

新北市長候選人、立委蘇巧慧（右二）今天走訪金山，參加天龍宮遶境活動，點燃起馬炮恭迎神尊起駕。圖／蘇巧慧服務處提供
新北市長候選人、立委蘇巧慧（右二）今天走訪金山，參加天龍宮遶境活動，點燃起馬炮恭迎神尊起駕。圖／蘇巧慧服務處提供

蘇巧慧 遶境 金山 2026九合一選舉 新北市選舉

延伸閱讀

新北市長選戰李四川拋都更 蘇巧慧打親子牌

被藍營指控昔擋治水經費 蘇巧慧競辦：扭曲事實掩飾李四川的政績謊言

【重磅快評】蘇巧慧被寶博士比下去 持續送分李四川了

北市淹水慰問金爭議 沈伯洋籲及早造冊建韌性城市

相關新聞

幕後／綠高雄選情引蔡英文關切 地方提4點分析指「換賴」缺乏基礎

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆投入選戰半年來，選情雖維持領先，但綠營內暗藏焦慮，就連前總統蔡英文都曾私下關切選戰節奏，更傳出基層浮現「換賴焦慮」。不過，民進黨地方人士提出四點分析，指在民調穩定領先狀況下，陣前換將之說過於天馬行空。

北市AI防洪預警僅2千多人訂閱 沈伯洋酸：系統再好沒人知道也沒用

台北市內湖、南港昨受大雨影響，造成積淹水，民進黨台北市長參選人沈伯洋日前談到北市府AI治水直言有5大問題，卻遭研考會主委殷瑋反嗆沈「問A答B」，沈伯洋今到龍山寺參拜反問，「講的哪一個不是事實」更點出北市府AI防洪平台訂閱人數過低，就算有一套很好系統，人民收不到預警通知就沒有任何意義。

重申自己非「政客爽」林家興：誤導秦慧珠的鍾小平何時要認錯道歉？

國民黨北市議員秦慧珠日前指台北市研考會主委殷瑋「弱化蔣萬安」，親藍粉專「政客爽」不滿發起拒投運動，雙方互槓多日。被影射的台中市工策會副總幹事林家興否認為「政客爽」幕後者，秦慧珠日前也在政論節目上改口致歉。林家興今也發長文回應此事，並研判粉專主導者可能來自美國僑界；並呼籲公開造謠的源頭的台北市議員鍾小平公開出來說清楚，如果無憑無據，何時要認錯道歉？

分析豪雨縣市治理 各首長反應不一

「每一次暴雨都是災難治理的壓力測試，還有政治行動的公開演練！」針對颱風米克拉外圍環流與鋒面帶來的豪雨釀成災情，學者杜聖聰分析，台北市長蔣萬安的說明有距離感，綠台北市長參選人沈伯洋要小心問題未來可能反彈到自己，新竹縣長楊文科與新竹市長高虹安容易有反應慢的形象。

民進黨澎湖縣選戰布局完成 縣長參選人吳淑瑾率公職參選人亮相

民進黨澎湖縣黨部今（28）日大動作舉行聯合記者會，宣布年底選戰布局，除了馬公市長黃健忠尋求連任外，甫獲黨內提名的縣長參選人吳淑瑾也首度率領地方公職亮相，要以團體戰延續綠營執政。

國民黨提反廢死、鞭刑入法公投 柯文哲：先改善司法社會信任度再來

年底九合一選舉進入倒數，在野黨可能最多會提出五項公投提案綁大選。民眾黨前主席柯文哲今天表示，公投是民意的展現，本來就應該要推動，他個人支持交通罰鍰、不在籍投票公投，至於國民黨推動的反廢死、鞭刑公投，「司法社會信任度都沒有了，推那些只是被嘲笑而已。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。