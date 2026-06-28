參加金山宮廟遶境、市場拜票 蘇巧慧：提升北海岸生活與照顧機能

新北市長候選人、立委蘇巧慧今天走訪金山，先參加天龍宮遶境點燃起馬炮，再進金山中繼市場掃街，表示將全面提升北海岸生活機能與照顧福利，打造新北觀光新品牌，落實 「在地人認同、外地人喜愛」的北海岸願景。

蘇巧慧今晨參加天龍宮神尊安座九周年慶遶境祈福活動，和主委黃賜民一起點燃起馬炮，恭迎神尊起駕。她說，宣布參選超過720天，每一天都和新北隊議員們一起努力，希望讓大家看見蘇巧慧就是最有活力、最有創意，也最能帶領新北市邁向新時代的市長候選人。

蘇巧慧和新北市議員張錦豪、市議員候選人蔡美華，也在金山中繼市場自治會會長蔡聖權陪同下，與攤商和民眾打招呼，受到不少人熱情歡迎。有商家邀蘇巧慧簽名留念，並大喊「蘇巧慧凍蒜」，認為新北需要蘇帶領才能有大發展。

走訪北海岸，蘇巧慧表示，未來她將全面提升北海岸的生活機能與照顧福利，除了已經針對銀髮族提出多項政見，也會繼續加速推動台62線延伸萬里、金山計畫，並透過「新皇冠海岸」觀光計畫，打造新北觀光新品牌，落實 「在地人認同、外地人喜愛」的北海岸願景。

金山地區高齡人口成長，蘇巧慧提及她的「六大福利政見」、「三大家庭照顧政見」，表示未來當選市長，將推動長輩5萬元假牙補助、敬老卡升級，並導入科技，推動獨居照顧與失智篩檢智慧化。

蘇巧慧說，她也要打破出院照顧的空窗期，讓居家服務和輔具「一次到位」，並擴充當地的長照量能，調升入住住宿式長照機構的補助至每年24萬元，讓所有長輩都能在新北安心生活。

蘇巧慧指出，金山地瓜是在地的驕傲，為了吸引更多年輕人投入農業，她在青年政見中就提到，未來將在現有基礎上大幅提高貸款免息額度，一般青農由200萬元提升至500萬元，專業青農更調升至1000萬元，同時設立單一窗口協助媒合閒置土地，加速青農尋地，希望吸引更多青農返鄉，推動有品牌、有創意的多元經營。

新北市長候選人、立委蘇巧慧（右二）今天走訪金山，到金山中繼市場掃街，受到攤商和民眾歡迎。圖／蘇巧慧服務處提供

新北市長候選人、立委蘇巧慧（右三）今天走訪金山，到金山中繼市場掃街，受到攤商和民眾歡迎。圖／蘇巧慧服務處提供

新北市長候選人、立委蘇巧慧（右）今天走訪金山，到金山中繼市場掃街，受到攤商和民眾歡迎。圖／蘇巧慧服務處提供