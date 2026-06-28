年底地方選舉 澎湖各陣營人選陸續底定

澎湖縣年底選舉藍綠參選人今天大致底定，獲民進黨徵召的縣長參選人吳淑瑾參加黨代表大會造勢；國民黨地方黨部在馬公市長部分，決定提報中央徵召澎湖縣政府參議洪棟霖參選。

民進黨澎湖縣黨部今天召開黨代表大會，會中除補徵召湖西觀音宮總幹事楊昭武參選湖西鄉長，及聘任張書瑜為執行長外，並選出執委和評委，其中前主委顏家康出任評議委員會召集人。

民進黨立委王義川今天也與會，盛讚吳淑瑾勇於承擔，連結縣長陳光復的施政，「未來只要有班機起飛，隨時會趕來輔選」，期望澎湖和馬公守下來、湖西攻下來。

吳淑瑾今天向與會的黨代表承諾，醫療問題是首要政見，未來將陳光復推動的免繳健保費，改為成立新台幣一億元的醫療基金，作為增設醫療設備、獎勵專科醫師駐診和醫護福利等，讓民眾不用再轉診奔波。對於觀光與交通，則強調「愈在地、愈國際」，做好和儘速促第3家航空公司的成立。

另一方面，國民黨澎湖縣黨部今天也召開委員會，會中針對馬公市長人選，一致決議將徵召澎湖縣政府參議洪棟霖參選馬公市長，許國政改選馬公選區議員，將報請黨中央核定。

澎湖年底地方選舉，在縣長部分，總計有民進黨提名的吳淑瑾、國民黨提名的陳振中、前馬公市長葉竹林、前副縣長許智富、海洋志工陳盡川，和台聯黨主席周倪安等6人參選，各參選人都陸續發表政見，並積極走入基層，爭取選民認同與支持。