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出席新莊保元宮250週年遶境 李四川：踏實做事、不分顏色只拚建設

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今天出席新莊保元宮遶境。記者黃子騰／翻攝
國民黨新北市長參選人李四川今天出席新莊保元宮遶境。記者黃子騰／翻攝

新北市新莊保元宮今天舉辦建宮250週年巡營祈安遶境活動，國民黨新北市長參選人李四川出席時受到信眾熱烈歡迎。李四川感謝神明庇佑地方，同時祈求國泰民安、風調雨順、安居樂業、繁榮發展，並表示將秉持踏實做事的精神，不分顏色只拚建設。

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創建於清乾隆41年（西元1776年）的新莊保元宮，迄今已有250年歷史，接續昨天巡營遶境活動，今天舉辦「建宮250週年巡營祈安遶境起駕團拜儀式」，祈求後續建醮法會及系列活動圓滿順利。新北市副秘書長柯慶忠代表市長侯友宜，與主任委員徐勝男及中港福德宮主任委員蔣根煌一同為遶境隊伍點起馬炮，除祝賀保元宮建宮250週年，也祈求池府王爺與中壇元帥持續庇佑地方，守護市民安居樂業、合境平安。

保元宮今年5月舉行建宮250週年建醮大典時，李四川受廟方邀請出席參加，今天再度前來與信眾參與保元宮祈安遶境活動。李四川上午8時許抵達祈安遶境起點中港福德宮時展現高人氣，受到滿場鄉親熱烈歡迎並高喊「凍蒜」。

李四川表示，自己從小在海邊長大，身為討海人的小孩，對王爺、媽祖及觀世音菩薩有著深厚情感，很榮幸參與保元宮250週年的歷史性盛典。李四川也承諾將全力以赴，與基層里長、議員攜手打拚，堅持不分顏色、只拚建設的理念，為新北市民服務。

李四川隨後前往板橋體育館參與新北市全市太極拳錦標賽活動，李四川說太極拳講求剛柔並濟，跟市政執行概念是一樣的，「硬」是要果斷、要負責、要往前推動；「軟」是要傾聽民眾聲音、調整步伐，符合民眾所需，這是他從太極拳學習到的重要精神，未來會秉持同樣信念推動城市治理，也會與民間共同推廣運動風氣，讓高齡長輩在地健康樂活。

李四川與新北市議長蔣根煌、新北市副秘書長柯慶忠一同為遶境隊伍點起馬炮。記者黃子騰／翻攝
李四川與新北市議長蔣根煌、新北市副秘書長柯慶忠一同為遶境隊伍點起馬炮。記者黃子騰／翻攝

李四川 遶境 侯友宜 2026九合一選舉 新北市選舉

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