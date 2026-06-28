幕後／綠高雄選情引蔡英文關切 地方提4點分析指「換賴」缺乏基礎

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆投入選戰半年來，選情雖維持領先，但綠營內暗藏焦慮，就連前總統蔡英文都曾私下關切選戰節奏，更傳出基層浮現「換賴焦慮」。不過，民進黨地方人士提出四點分析，指在民調穩定領先狀況下，陣前換將之說過於天馬行空。

高雄市長期被視為民進黨鐵票區，賴瑞隆雖順利奪得初選，團隊也由高雄市前市長、監察院前院長陳菊人馬進駐，卻傳出地方整合不如預期；與此同時，賴陣營競選節奏保守，加上空戰議題疲軟，導致候選人缺乏亮點，意外讓高雄成為黨內近來最擔心的戰區。

據了解，作為民進黨內明星母雞之一的蔡英文，在走訪高雄輔選後，曾對選情表達關切，期許賴瑞隆展現市長氣勢與架勢，她更私下找了相關操盤手詢問情況，菊系核心幕僚、民進黨前秘書長許立明就是其中一員；此外，新潮流內具選戰經驗的幾個要角也頻頻表示憂心。

正因如此，傳出基層開始浮現「換賴」恐慌。綠營地方人士指出，賴瑞隆是依照黨內民主初選機制產生的候選人，換將等於否定初選機制，也等同民進黨否定自己提名的人選，將嚴重打擊士氣，是一種「自傷」行為。

該人士指出，綜合各家民調及賴陣營內的評估，都顯示賴瑞隆處於穩定領先狀態，沒有換將的急迫性與說服力；此外，綠營地方普遍認為，賴瑞隆是賴清德總統高度支持的人選，陣前換將不僅是自打臉，更可能衝擊賴總統未來政治布局，因此換將之說並無實質基礎。

另名地方人士表示，正因民調領先，賴瑞隆陣營採取「審慎應戰」策略，盼團結打贏選戰，但綠營內部擔憂並非沒有道理，穩健打法或許能降低失誤風險，卻可能流於守成，還讓部分支持者感到企圖心不足，若未能適時展現積極攻勢，恐難徹底消弭黨內的焦慮。