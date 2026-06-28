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綠營台中甲安埔團結 何欣純、蔡其昌與施志昌推海線願景

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市長參選人何欣純與台中市議員施志昌今天在大甲鎮瀾宮文物館舉辦「甲安埔願景座談會」。記者游振昇／攝影
台中市長參選人何欣純與台中市議員施志昌今天在大甲鎮瀾宮文物館舉辦「甲安埔願景座談會」。記者游振昇／攝影

民進黨台中市長參選人何欣純與台中市議員施志昌今天在大甲鎮瀾宮文物館舉辦「甲安埔願景座談會」，現場湧入許多支持者，立法院民進黨團總召蔡其昌和衛福部次長呂建德出席。綠營海線要角齊聚，展現大團結，針對海線交通、傳統產業轉型及社會福利政策發表政見，誓言翻轉海線近年被邊緣化的困境。

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台中市長參選人何欣純以海線媳婦的身分發聲。她說台中市政府近8年來不作為、不進則退，導致海線鄉親充滿被邊緣化的相對剝奪感。她強調自己若當選市長，將推動六欣施政、六欣福利，與中央蔡其昌、議會施志昌結為一體。

交通政見方面，何欣純承諾全面檢討海線公車大眾運輸系統，針對班次不準、路線不足問題，該增加路線就增加、該加開班次就加開。她批中市府原規劃將捷運橘線降格為輕軌，她與蔡其昌、施志昌在第一時間強烈反對，未來將爭取中央經費進行可行性評估，堅持捷運就是捷運，一線到底，將捷運橘線從機場一路延伸到清水。

產業與農業轉型，何欣純說甲安埔地區傳統鐵工業、自行車加工業近年景氣不佳，她將配合中央推動國防自主與無人機產業政策，爭取將智慧製造與無人機產業鏈留在台中，協助傳統傳統加工業者成功轉型，創造在地就業機會與經濟紅利。甲安埔擁有極佳的芋頭、火龍果、花卉及越光米等頂級農產品，何欣純承諾市府團隊將全力給力，編列預算協助在地農會與農民建立品牌、推動加工，並制定行銷策略，帶領地方農業打入國際市場。

社福政策與減輕育兒負擔上，何欣純秉持國家賺錢、市民分紅的理念，承諾上任後推動普發現金。採納施志昌議員建議，推動敬老愛心卡點數不歸零，可累積至農漁會消費、與超商、超市、藥局結合買生活用品，創造市民與農漁民雙贏，且將單趟計程車補助由現行金額大幅調高至200元。生育政策，除了中央原有的幼兒津貼，針對台中市0到6歲幼童與嬰幼兒，市府將加碼發放每人每月1500元的營養津貼，提供每胎5萬元的坐月子補助。

立法院黨團總召蔡其昌表示，他今年擔任總召以來每天像在做媳婦，在朝小野大的國會中，為了國家與地方發展，每天都要向在野黨拜託、協商。他強調自己一向秉持做什麼像什麼的原則，過去20多年任內，海線的學校設備、操場、自來水普及率等基層建設，都是他與地方民代一步一腳印逼迫、求著政府機關完成的。

蔡其昌說，目前今年度的中央總預算因在野黨卡關，導致地方許多公共工程無法發包、社會福利無法及時到位，這不是在與賴清德輸贏，而是在輸贏人民的福利。

蔡其昌在會中也推薦其子弟兵施志昌，讚許施志昌在地方耕耘、服務長達10年，擁有大格局與好器量。蔡其昌透露，地方上曾有其他民進黨提名的參選人，其長輩過去曾在背後對蔡其昌多有批評，但施志昌得知後毫無猶豫，全力支持蔡其昌民進黨要大團結、不分派系的決定，同意共同掛名看板。蔡其昌強調，選民需要的就是這種有思想、有格局的民意代表，呼籲大甲、大安、外埔的鄉親一定要當施志昌的後盾，讓優秀的戰將繼續留在議會監督市府。

台中市議員施志昌針對甲安埔的基層困境與未來藍圖提出觀察。他說這8年來海線的建設與預算提案在市議會屢屢遭到市府消極對待，許多攸關地方長遠發展的基層提案，最後都只得到市府敷衍的「研議」回覆，這種行政怠惰嚴重阻礙海線的進步，讓基層充滿無力感。

台中市長參選人何欣純與台中市議員施志昌今天在大甲鎮瀾宮文物館舉辦「甲安埔願景座談會」。記者游振昇／攝影
台中市長參選人何欣純與台中市議員施志昌今天在大甲鎮瀾宮文物館舉辦「甲安埔願景座談會」。記者游振昇／攝影

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