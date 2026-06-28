教團希望教師鐘點費入法 柯志恩支持修正

教師待遇條例2015年起開始實施，但教師鐘點費未入法，教師工會希望立委將鐘點費入法，國民黨立委柯志恩表示，她支持提案修正教師待遇條例，將鐘點費納入法律規範，限制私立學校鐘點費不得低於公立學校標準，還給私校老師勞動尊嚴。

柯志恩指出，許多私立中小學在財務自主的糖衣包裝下，直接將教師超時和兼代課鐘點費打七折、八折。私立學校的老師承受同樣甚至更繁重的教學壓力，但他們的勞動價值，卻要遭遇體制性的剝削，如果放任鐘點費出現公私差異，就是縱容台灣的教育環境走向階級化，有違憲法第165條教育工作者生活應予保障，教師待遇條例公私一致的立法精神。

柯志恩表示，勞動價值不容打折，待遇報酬事項有全國一致的性質，不應任由縣市以財政理由產生差距，目前的課後輔導、寒暑假學藝活動、學習扶助等費用，由地方政府支付。導致財政豐裕的縣市跟資源不足的偏鄉、離島縣市，老師付出同樣心力，領到酬金卻天差地遠，若地方政府財政較差，就減少應付給老師的待遇，這不是一個自詡教育立國的政府該有的現象，教育部不能再以地方自治為藉口，推諉卸責。

柯志恩說，她主張推動將專任教師超時授課、兼任及代課教師鐘點費納入教師待遇條例，健全法律位階；打破私校打折漏洞，落實公私立同工同酬；建立全國一致的鐘點費標準，確保不因地方財政差異，影響教師權益與學生受教權。

她表示，未來若有機會入主高雄市政府，在中央修法通過前，高雄市將優先檢視財政，針對偏鄉及課後照顧、學習扶助等課餘鐘點費，在地方權限內核實，從優保障，不讓高雄老師領得比別人少，用具體行動留住優秀師資。