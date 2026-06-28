李四川出席原民捕魚祭 推社宅、文化園區、青創、運動獎金4原力政策

國民黨新北市長參選人李四川今天上午出席新北市原住民族捕魚祭，受到在場原住民鄉親熱烈歡迎並高喊凍蒜。李四川也提出四大原力政見，希望讓所有族人在新北「文化有根、青年有夢、居住有家、運動有光」，打造更友善、多元共融的新北市。

李四川今天上午10時許來到新北市三重區原住民族主題園區，出席新北市原住民族捕魚祭，並與原住民族人一起灑網捕魚，向原住民傳統習俗致敬。現場許多原住民鄉親也熱情高喊「市長」並與李四川合影。

李四川說今天參與捕魚祭活動，讓他想起童年在小琉球隨長輩捕魚的經驗，感到格外親切，感謝原民族人的支持。李四川表示，他已提出四大原力政策，包括加速興建原住民族專屬社宅，強化原民居住權益與社福設施；打造原民文化城市，設置新北原住民族文化園區、升級原力廣場功能；針對原民青年設成立原住民青年團、設置原住民青創基地；持續提高全原運獎金、個人冠軍獎金提升至18萬元，並設置原住民傳統運動站。

李四川強調，「原民好，新北就好；原力強，新北更強」，四個原力政見，每一個都是一座舞台，目標要讓所有原住民族人，在新北安居樂業，讓文化扎根、讓青年圓夢、讓選手發光。李四川也拜託原住民能給他支持、拉票，當選後將持續為新北市29區及族人努力打拚。

李四川受到原住民熱情歡迎並大喊凍蒜。記者黃子騰／攝影

李四川與原住民族人一起灑網捕魚。記者黃子騰／攝影

原住民鄉親熱情歡迎並與李四川擁抱。記者黃子騰／攝影

李四川與頭目握手致意。記者黃子騰／攝影