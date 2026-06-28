李四川澄清北市防洪標準從未改口 轟蘇巧慧應為新北爭取治水預算

國民黨新北市長參選人李四川今天出席新北市原住民族捕魚祭，對於台北市防洪標準議題引發爭議，李四川強調從未改口過，從今年起台北市時雨量容受力希望從78.8毫米提升到88.8毫米，李四川並轟蘇巧慧當新北立委，應該要為新北爭取中央治水補助。

李四川今天上午10時30分至新北市三重區原住民族主題園區，出席新北市原住民族捕魚祭。民進黨議員日前抨擊李四川今年4月曾宣稱將台北市排水標準從每小時78毫米提升至88毫米，後來又改為5年計劃。李四川表示自己是說從今年起台北市時雨量容受力希望從78.8毫米能夠一直提升到88.8毫米，澄清從未改口過。

李四川說，治水本來就是持續的，必須要每年去做精進，台北市花了5年的計劃本來就要從今年開始，自己都是用手、用腳在現場去治水，批評的人是靠嘴巴、靠口水在治水，自己的人設絕對比蘇巧慧好太多。

關於新北市議會國民黨團稱蘇巧慧不支持財劃法修正，又反對147億治水預算先行動支，是一邊卡預算一邊攻擊對手。李四川表示新北的立委應該要為新北來爭取中央的補助、中央的預算，才能把新北的水治好。但蘇巧慧擔任這麼久的立法委員，對於財劃法沒有提出她的版本，國民黨提出來的版本她又反對，卻又羨慕台北市有這麼好的預算，對於蘇巧慧不予置評。

國民黨新北市長參選人李四川今天上午出席新北市原住民族捕魚祭。記者黃子騰／攝影