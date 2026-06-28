極端氣候成新常態 李四川提新北3大治水策略

近日短時強降雨造成全台多處積淹水災情，國民黨新北市長參選人李四川昨晚間在臉書表示，極端氣候已成為新常態，幾個小時內就可能降下過去數天的雨量，治水工作必須與時間賽跑。他也提出未來將持續強化新北治水3大防線，透過平時整備、災中應變及災後補強，打造更具韌性的城市防減災體系。

李四川指出，近年短時強降雨頻繁發生，降雨強度已超過現有排水系統的設計標準，因此治水不能只靠單一工程，而是要建立完整防線。他也感謝每逢豪雨期間堅守崗位的水利、環保及防汛人員，「半夜守在抽水站、雨下得最大的時候，別人往家裡跑，他們往外面衝」，每分鐘都在與時間賽跑。

李四川表示，第一道防線是在雨還沒來之前，持續落實透保水設施。他提到，自己10年前參與推動新北市透水保水自治條例，創下全國首例，透過雨水貯留、透水鋪面等設施降低排水負擔。未來除持續精進相關規範外，也將強化側溝清淤、擴大滯洪空間、更新老舊抽水設備，提升整體透保水及排水能力。

第二道防線則是在強降雨發生時，透過「全時監測、AI判斷、即時推播」，提升防災應變效率。李四川表示，未來將在現有智慧防汛基礎上，持續打造「新北AI智慧防汛平台」，提升系統整合能力，持續優化抽水站效能、增加下水道空間及加快排水速度，並讓民眾即時掌握防災資訊，達到減災、避災目標。

至於第三道防線，李四川表示，豪雨過後將立即針對積淹水路段進行側溝巡檢及清理，找出排水瓶頸，並針對需要改善的地方立即投入資源，以災後精準補強機制，為下一次強降雨做好準備。

李四川表示，自己做了一輩子工程，深刻理解治水沒有捷徑，唯有持續投入、累積改善，「治水就像健身，要當時間的朋友」。他也再次向第一線防汛人員致謝，強調會持續支持所有在風雨中守護市民安全的同仁，「一起扛住壓力，為新北守住每一道防線」。