重申自己非「政客爽」林家興：誤導秦慧珠的鍾小平何時要認錯道歉？

國民黨北市議員秦慧珠日前指台北市研考會主委殷瑋「弱化蔣萬安」，親藍粉專「政客爽」不滿發起拒投運動，雙方互槓多日。被影射的台中市工策會副總幹事林家興否認為「政客爽」幕後者，秦慧珠日前也在政論節目上改口致歉。林家興今也發長文回應此事，並研判粉專主導者可能來自美國僑界；並呼籲公開造謠的源頭的台北市議員鍾小平公開出來說清楚，如果無憑無據，何時要認錯道歉？

林家興指出，過去這些年來，對於「林家興是政客爽」這則傳言，他只能做適度的澄清與反駁，難以用太大的動作去進一步處理或是講一些真心話。因為他在乎國民黨大家庭，以及黨內外許多照顧提拔過我的長官同仁與一同奮戰過來的好友同志們，不希望給他們帶來困擾。「既然沒人能承認，也沒人知道是誰，那乾脆我扛好了？」

林家興說，但此事歷年來持續發酵，多次被不分藍綠的政客、側翼公開攻擊，已經影響到他的正常生活與在地經營。去年他徵詢過許多律師，也理解到即便要用法律解決這件事情，去告那些造謠的人，要花費龐大時間精力金錢，卻不一定能得到期待中的客觀正義。而且，不是那些造謠指控的人應該要拿出證據嗎？這些年有任何人能拿出哪怕那麼一丁點證據，能證明他跟「政客爽」有任何關係嗎？三人成虎，卻咬出一連串不必要的傷害與風波。

林家興說，此次秦慧珠同樣是聽信台北市議員鍾小平的造謠而散播錯誤的資訊，她在了解情況後已經道歉了，感謝理解。過去因擔任文傳會副主委，負責處理文宣、論述、議題攻防與新媒體方面的工作，久而久之漸漸在圈內傳出這樣的流言，認為他跟「政客爽」有聯繫，甚至就是他所操盤，逐漸傳到政論節目來賓之間而公開化，但這並非是事實。

林家興說，2014年之後，藍營雖遭逢挫折，卻也激發出許多認同中華民國、國民黨與藍營理念的義勇軍投入線上與線下的政治作戰，許多挺藍粉專、KOL差不多是那個時期陸續湧現的。其中一些能人異士甚至是能以一己之力翻轉某個政策領域的風向，如核能的黃士修、台灣史與轉型正義的張若彤等，綠營幾乎無能反制，在此他要表達由衷敬意。

林家興也說，很長一段時間，他都不太確定「政客爽」是誰。直到2018年在美國成立「新共和通訊」辦活動後，輾轉由僑界與夥伴傳來說，有一位華裔美籍的「美東S姓人」曾在參加活動當中的交流環節，表明過他有在關心台灣的政治議題，也是「政客爽」這個粉專的主創者之一（Co-founder）。

林家興說，他理解到的訊息是，S表示他們有一群海外的中華民國派，雖然留學移民或是在海外長大，但內心是高度認同中華民國，因此選擇用這樣經營議題粉專的方式來支持國民黨。「政客爽」這個粉專為何在打綠以外，只要遇到中華民國重要節慶、戰史紀念或是反共議題相關，通常也會發表相關的圖文展現力挺中華民國派的立場，這和一般只專注打綠、議題攻防、做梗圖醜化綠營的純政治粉專確實不太一樣，當然更和許多基本上是「親共、紅統」的打綠粉專有極大差異。

此外，林家興認為，由於偏向正藍、知識藍、國際藍的立場，他們會比較明顯支持馬英九、朱立倫、盧秀燕、蔣萬安、張善政與侯友宜等這些正藍、親美、溫和穩健立場的縣市首長，以及對於國民黨有戰力的年輕一代如徐巧芯委員等展現支持肯定，甚至護航，也就不是那麼意外；但很難就此證明政客爽是這些人在操作。

林家興說，他不知道這個粉專還有哪些人在實際操作，或是和哪些民代、政治圈人士有聯繫，這位「美東Ｓ」或許只是其中之一，或不知道還在不在粉專內，但至少這份資訊解釋了「政客爽」行為其中的一部分脈絡。這些年很多人希望透過他聯繫「政客爽」粉專幫忙辯護特定議題，甚至有公關公司出價要求幫忙貼文，他實在是哭笑不得，因為他並沒有來自操作人的聯繫方式，也不知道現在是哪些人在操作。

林家興重申，他從來不是「政客爽」粉專的操作者，當然更從來沒有粉專權限。在他離開黨部到地方政府服務後，這些年就都和這些各類政治粉專沒有聯繫了，這是事實。「政客爽」會這麼受矚目，就是因為它的戰力非常強大、圖文有梗能出圈，甚至到了可以主導藍營議題方向、媒體輿論政治攻防的地步，也因此讓綠營中人「談爽色變」、恨不得把操作者抓出來鞭，這些年承蒙各方錯愛，他因此成為箭靶，十分無奈。

林家興說，他與秦慧珠過去沒有太多交集，在印象中，無論以國民黨內或台灣社會的標準來看，她算是大多數時候「正常」以及深耕地方服務的傳統型民代，感謝秦慧珠曾在他最辛苦的時候不吝給予鼓勵。這次如此暴走，明顯是不幸吃到鍾小平的口水。如今秦慧珠議員也已經負責任地表達歉意了，請問公開造謠的源頭、誤導秦慧珠的鍾小平呢？請鍾小平應該要公開出來說清楚，「是誰要你這樣出來打自己「黨內同志」的？你有什麼憑據？如果無憑無據，什麼時候要認錯道歉？」