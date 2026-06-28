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北市淹水慰問金爭議 沈伯洋籲及早造冊建韌性城市

中央社／ 台北28日電

針對北市內湖淹水爭議，民進黨台北市長參選人沈伯洋今天表示，若公所能積極及早造冊，將SOP建立起來，台北才會變成韌性城市，並說自己所提5個問題，哪一個不是事實。

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沈伯洋上午到龍山寺參拜，包括民進黨秘書長徐國勇、台北市黨部主委吳沛憶等人都陪同出席。

媒體會前聯訪詢問，針對北市0625淹水事件，有北市議員批評台北市政府未造冊就忙著作秀發錢，有些受災戶有領到、有些卻無，相關看法為何。

沈伯洋表示，這和公所造冊有關，若事先有盤點和造冊，就不太可能會發生突發狀況，自己前幾天就提到，清理淹水災情時，若有傷口碰到泥水就容易發生破傷風或細菌感染之類情形，若公所積極一點，不管是在發手套、雨鞋或做相關宣導時，那時即可造冊。

他說，希望這個標準作業程序（SOP）能慢慢建立起來，台北在遇到災害時，才會變成一個有韌性的城市。

媒體追問，如何看台北市長蔣萬安認為「批評應本於事實」，沈提出市府數據有落差等5事實，卻遭台北市研考會主委殷瑋反擊為「問A答B」；以及蔣萬安稱北市AI防洪預警，卻僅2465人訂閱。

沈伯洋表示，AI防洪是北市府自己說的，所以他才針對內湖淹水提出5個問題，就問到底哪一個不是事實，不論是登記資料的不一致、很多居民沒有收到通知、台北AI系統平台有當機等，這些都是事實，蔣萬安若說要基於事實，就問哪一個不是事實，這個怎麼會是問A答B。

他提到， 這次「通知」一事為何特別重要，是因就算有套很好的系統，但若人民不知道，地方政府也無事先預警，或收不到預警通知，如此也無任何意義，且北市有200多萬人，相對此訂閱數，可明顯看到大家都收不到通知，此事應為未來要正視的問題。

沈伯洋說，自己身為立法委員，近日也一直和中央在協調，所以行政院昨天就針對經濟部的標準進行放寬，現在災民能獲得補助提高，很多家電泡水也能得到補助。

針對昨天所拋出的「家庭一站通」政見，沈伯洋表示，北市一直以來有各式各樣照顧的服務，但發現有很多新手爸媽不知道小孩的照顧資源在哪裡，如何讓資訊整合給市民，讓他們真的享受到福利，這件事情很重要， 所以針對新手爸媽推出此體制，猶如家庭版的1999，在小孩18歲之前的相關育兒問題和服務，只要打同一個電話就能做到，希望12個行政區都有整合站。

沈伯洋稍早致詞時表示，許多外國觀光客來台北的首站多為龍山寺，且清法戰爭時，龍山寺當時集結數千名民兵抵禦侵略，為台北韌性的表彰；台灣威權時期，龍山寺也是當時黨外運動的民族聖地。台北的多元、包容精神，是世世代代守護下來的，也是由民間防衛的力量守護來的。

他說，站在艋舺的中心，未來要如何將歷史、文化、商圈進行整合，成為台北西區的門戶，要讓台北變成是大家能夠勇敢做夢的地方。

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