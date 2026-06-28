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分析豪雨縣市治理 各首長反應不一

台灣醒報／ 記者呂翔禾／台北報導
6月底豪雨造成台北與大新竹多處淹水，多名政治人物的治理風格在災情中一次攤牌。（中央社示意圖）
6月底豪雨造成台北與大新竹多處淹水，多名政治人物的治理風格在災情中一次攤牌。（中央社示意圖）

「每一次暴雨都是災難治理的壓力測試，還有政治行動的公開演練！」針對颱風米克拉外圍環流與鋒面帶來的豪雨釀成災情，學者杜聖聰分析，台北市長蔣萬安的說明有距離感，綠台北市長參選人沈伯洋要小心問題未來可能反彈到自己，新竹縣長楊文科與新竹市長高虹安容易有反應慢的形象。

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蔣萬安與災民有距離

台北市內湖、南港多處積淹水，蔣萬安依程序開設災害應變中心，並說明此次降雨量已超過排水系統設計容受量，強調未來將改善集水區、提升承洪能力。然而當災情畫面在社群大量流傳，市議員以「螺絲不見」批評市府應變鬆散時，蔣萬安的技術說明顯得很有距離感，市民在想的是「市長什麼時候出現、怎麼說」，而非系統如何改善。

民進黨台北市長參選人沈伯洋則以「檢驗防洪工程與治水政策」為主軸，透過勘災與媒體發言提出不同敘事，把責任從「雨太大」拉回「治理優先順序是否合理」。銘傳廣電系副教授杜聖聰指出，沈伯洋用高標準檢視蔣萬安，同時也在預先設定未來對自己的問卷，未來若有機會執政，必須接受同樣標準的反向檢驗。

依法授權不符期待

新竹縣的情況則呈現另一種困局。豪雨清晨來襲，楊文科起初授權各鄉鎮市首長視實際情況決定停班停課，符合分層負責與地方自治精神，卻在通勤與就學早已跨越行政邊界的大新竹生活圈中顯得不合時宜。杜聖聰強調，居民期待的是一個對整個新竹地區清楚明白的答案，而非被分割成不同版本的規定。

雨勢持續、災情加劇後，楊文科最後改為宣布全縣自中午起停班停課，整個決策節奏呈現出「先下放、再收攏」的波動。在極端氣候頻繁的時代，單純依賴法規授權邏輯，已不足以支撐選民對政治領導的期待。

難脫「慢半拍」形象

高虹安的困境則更為結構性。新竹市宣布下午停班停課，但在訊息順序上，居民看到的是竹北市先宣布中午停班停課，新竹縣隨後跟進，最後才是新竹市，這個順序讓高虹安在社群與媒體敘事中，迅速被放進「慢半拍」與「觀望他人決定」的框架，技術層面的努力相較之下難以被看見。

搶先宣布的竹北市長鄭朝方，則因此取得「最早給出明確訊息」的位置，輿論評價正面。然而從整體治理結構看，鄭朝方的提前宣布也提高了新竹縣的決策難度，楊文科幾乎沒有充裕時間從容評估，只能在短時間內宣布全縣跟進，以避免政策斷裂，長期而言縣級政府的節奏主導權將不斷被稀釋。

中央追打審預算

在地方首長忙於應對的同時，總統賴清德與行政院長卓榮泰也利用這場暴雨推進宏觀敘事，強調年度總預算在立法院久拖未決，將削弱國家整體防災應變能力，試圖把預算審查進度與防災效能直接連結，並將預算卡關責任一部分轉嫁至在野黨。

「但地方需要處理更直接的問題：『哪裡淹水』、『何時放假』、『誰先說話』！」杜聖聰表示，在極端氣候成為常態的年代，每一次暴雨都是一次災難治理的壓力測試。誰選擇站在技術說明的位置、誰扮演壓力測試者、誰提前宣告、誰掌握預算話語，已經不再只是個人風格，而是整套治理結構必須面對的現實課題。

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