北市AI防洪預警僅2千多人訂閱 沈伯洋酸：系統再好沒人知道也沒用

台北市內湖、南港昨受大雨影響，造成積淹水，民進黨台北市長參選人沈伯洋日前談到北市府AI治水直言有5大問題，卻遭研考會主委殷瑋反嗆沈「問A答B」，沈伯洋今到龍山寺參拜反問，「講的哪一個不是事實」更點出北市府AI防洪平台訂閱人數過低，就算有一套很好系統，人民收不到預警通知就沒有任何意義。

沈伯洋表示，他昨天所提出5問題都是基於事實，並不是噴政治口水，且所謂的AI防洪系統，若事前居民收到通知，有所準備做好防護就比較不會有災情，但目前該系統僅有2000多訂閱，當有預警通知時台北市有250萬人口，就算系統再好大家還是收不到通知，這是未來必須要重視問題。

沈伯洋也表示，這段時間他也不斷和中央協調經濟部標準來放寬，放寬後呢災民能領的補助提高了。被問到市府慰問金造冊疑慮，沈也表示，事先有盤點、造冊，不太可能會誤發，且淹水清理時，如果傷口碰到泥水會有破傷風、病毒、細菌感染，所以呢，如果公所積極一點，給予手套、雨鞋等相關宣導，那時就可以造冊了，這一個 SOP 應慢慢被建立起來，台北在遇到災害時才會變有韌性城市。

民進黨台北市長參選人沈伯洋今與黨秘書長徐國勇、黨部主委吳沛憶等人赴龍山寺參拜。記者曾原信／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今與黨秘書長徐國勇、黨部主委吳沛憶等人赴龍山寺參拜。記者曾原信／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今與黨秘書長徐國勇、黨部主委吳沛憶等人赴龍山寺參拜。記者曾原信／攝影