沈伯洋拋升級「家庭支持服務站」政見 蔣萬安曝這些場館中心都已服務

民進黨北市長參選人沈伯洋拋出新政見，要把現有的家庭教育中心升級為區區都有的「家庭支持服務站」，並將年齡擴大到0到18歲，並要設家庭教育陪伴師，北市長蔣萬安今說，其實社會局、居托中心、12區親子館、育兒友善園等都有提供相關諮詢及服務。沈伯洋若不了解教育局、社會局都可以再做進一步的說明。

蔣萬安今天上午出席「第十二屆『羽您有約』全國校長暨北市學生家長會聯合會羽球公益賽」開幕典禮，媒體問蔣，怎麼看沈伯洋新政見？跟先前的家庭教育中心有什麼不一樣？

蔣萬安說，教育局其實也有對外說明，北市家庭教育中心是依法設立的法定機構，沈所說的這些功能，其實在社會局、居托中心、包括12區親子館、還有育兒友善園，都有提供相關的諮詢及服務。所以這個部分，沈伯洋若不了解教育局、社會局都可以再做進一步的說明。