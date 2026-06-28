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吳思瑤讚「沈伯洋1999」示範即刻處理…蔣萬安這樣回應

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今上午出席「第十二屆『羽您有約』全國校長暨北市學生家長會聯合會羽球公益賽」開幕典禮。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今上午出席「第十二屆『羽您有約』全國校長暨北市學生家長會聯合會羽球公益賽」開幕典禮。記者林麗玉／攝影

民進黨立委吳思瑤在臉書稱，有網友在社群通報承德橋上有一根鐵條恐危險，市長參選人沈伯洋「即刻」派幕僚去處理，指沈伯洋示範什麼才是真正的「即刻」，並封「沈伯洋1999」。對此，北市長蔣萬安今說，已經請相關局處即刻去了解、去處理。

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對於外界質疑，市府沒有做到「即刻」這件事情？蔣萬安說，對於這一次瞬間暴雨，造成內湖部分地區的積淹水，確實EOC即刻有二級開設，而且也做了緊急應變。

蔣說，他也要求各局處，接下來這種短時間強降雨，造成超過排水系統最高的容受力，來全面的檢視，有很多環節也持續的精進、改善。所以，北市府持續的提升整體城市的韌性。

有民眾在社群上稱，打電話給1999通報承德橋上有鐵條，北市府1999回報結案，但一根鐵條還在現場，吳思瑤在臉書說，沈伯洋看到訊息即刻請幕僚處理，並稱「沈伯洋1999」，比蔣萬安整個市府更快！更有用！蔣今上午出席「第十二屆『羽您有約』全國校長暨北市學生家長會聯合會羽球公益賽」開幕典禮被問及此事，蔣說，相關局處都即刻去了解、去處理，很多環節也都會持續精進、改善。

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