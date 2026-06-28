沈伯洋助災民清家園 白上衣雨鞋挨網酸爆…蔣萬安一句話回應

米克拉颱風外圍環流挾帶豐沛雨量，台北市內湖上周多處嚴重淹水，民進黨北市長參選人沈伯洋日前赴內湖勘災、並協助民眾清理家園，不過有眼尖網友酸，怎麼沈伯洋「全白上衣雨鞋，擺拍嗎？」「才到三分鐘人就不見？」北市長蔣萬安被問此事看法，蔣說，「我就不特別評論其他人的穿著。」

不過蔣萬安也說，台北市在面對大前天突然短時的強降雨，當然，市府EOC即刻二級開設，而且也持續關注整個雨勢狀況，一直到入夜。對於南港區一個保全戶也即刻做了撤離；隔天一早，也到內湖區公所進行應變會議，也去了解內湖淹水地方整個復原狀況，及慰問市民。

蔣萬安今天上午出席「第十二屆『羽您有約』全國校長暨北市學生家長會聯合會羽球公益賽」開幕典禮也提到，昨天松山區也發生路面塌陷，也即刻趕赴現場，去了解整個應變的狀況，也做了預防性的撤離。後來下午，即刻回填安全無虞，也讓住戶回來。

蔣說，所以台北市政府跨局處在第一線面對各項的挑戰，市府希望能夠緊急協助民眾，面對各項狀況，北市府持續努力、也會持續精進，來提高整個城市的韌性。

北市長蔣萬安今天上午出席「第十二屆『羽您有約』全國校長暨北市學生家長會聯合會羽球公益賽」開幕典禮。記者林麗玉／攝影