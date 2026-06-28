民進黨中國事務部：年底選舉將近 小心中國介選升級

民進黨中國事務部今天說，隨著年底選舉腳步接近，中共對台資訊操弄與認知作戰也可能持續加大力度。近期接連曝光的案例，顯示中國透過網路平台、假帳號與境外粉專，企圖影響台灣社會輿論，干擾民主運作。

民進黨中國事務部今天透過臉書專頁發文指出，根據媒體報導，2024年總統大選期間，調查機關查獲由境外操作者控制的大量假帳號、粉絲專頁及YouTube頻道，持續散布不實訊息，企圖影響選民判斷。國安單位統計，2024年對台不實訊息超過215萬件，較前一年明顯增加。

民進黨中國事務部說，就在年底選舉前夕，近期又有資安專家發現，大量粉專同步散布「國家級警報」、「緊急停班停課」等內容。短時間內出現數百篇貼文，發文時間、內容格式高度一致。163個粉專中，超過9成由境外管理，甚至部分直接位於中國。

民進黨中國事務部表示，相關操作模式疑與中國河北「無邊界集團」有關，這是許多「靠北」系列粉專的來源。其運作方式包括利用內容農場大量生產素材、境外粉專包裝訊息來源、假帳號同步擴散，再透過AI工具快速生成內容，最後把特定政治訊息包裝成「網友意見」、「爆料消息」或「民意趨勢」，藉此降低民眾戒心，逐步影響社會認知。

民進黨中國事務部說，近年國際社會將這類手法稱為「銳實力」（Sharp Power），銳實力其中一項特徵，就是威權政體利用民主社會開放自由的環境，透過網軍、代理人、內容農場、假帳號、境外媒體與AI深偽技術，持續影響輿論、製造分化、削弱人民對民主制度的信任。

民進黨中國事務部表示，銳實力最值得警惕之處，在於它不必改變所有人的政治立場，只要不斷放大社會對立、散播不信任、製造真假難辨的資訊環境，就可能逐步侵蝕民主社會的韌性。

民進黨中國事務部批評，中國長期宣稱「尊重台灣民意」，卻一再透過網軍、假帳號、內容農場、境外粉專及AI深偽等手段介入台灣公共討論，企圖左右民主選舉與社會輿論。這種作法與所謂「尊重台灣民意」完全背道而馳。

民進黨中國事務部呼籲，面對中國持續運用銳實力對台滲透，不能低估，也不能掉以輕心。除了政府持續強化資安防護、追查境外操作網絡之外，每一位民眾也應提高媒體識讀能力，對來源不明、內容誇張、刻意製造恐慌或對立的訊息保持警覺，查證後再分享，共同降低認知作戰的影響。

民進黨中國事務部並嚴正譴責中共當局，利用網軍、假帳號、內容農場及AI深偽介入台灣民主。民主社會的開放與自由，不應成為威權國家進行滲透與操弄的工具。台灣的未來，應由2300萬人民共同決定，任何境外勢力都沒有資格伸手干預。