水蓮長在水裡不怕水？柯志恩被罵慘了 美濃專業農民來解答

高雄美濃是全台野蓮最大產地，下屆高雄市長競爭激烈，近日國民黨市長參選人、立委柯志恩勘查野蓮災情，引起綠營猛攻「本來就長在水裡」、「作秀、翻車」。美濃農民說，排水良好的野蓮田比較不怕強降雨，但若排水欠佳、遭大量汙水灌入，瞬間拉高水位確實對植株不利，另外大雨打傷葉面也會不利光合作用；這次豪雨造成美濃山下福安地區淹水嚴重，確實有野蓮田災情慘重。

美濃野蓮面積廣達200公頃，每年約創造5億元經濟產值，美濃區農會去年就是靠野蓮拿下全國農會共同運銷亞軍。受颱風外圍環流的影響，旗山、美濃及內門時雨量超過100毫米，美濃野蓮田傳出受損。

柯志恩團隊在25日前往美濃勘災，指稱「水蓮田整片被淹沒，泥沙還灌進一旁民宅」一事遭網民批評「水蓮不是長在水裡？」、「作秀還能翻車笑死」，甚至有名嘴批評柯志恩是「美國人媽媽」，不知道水蓮本來就長在水中。

柯志恩團隊邀請屏科大農園生產系碩士、青農黃啟軒說明，他指出，許多人誤以為水蓮生長在水中就不怕淹水，實際上完全不是如此，這次時雨量過大，導致排水系統來不及宣洩；加上水位持續升高，葉面長時間沒於水中，無法正常生長。且水蓮雖是水生植物，但對水質有一定的要求，需要流動的活水環境，而連日豪雨造成水質混濁、含沙量過高，種種因素皆會影響水蓮生長。

栽種9甲野蓮的農民邱政鴻表示，野蓮不怕短時間的強降雨，但若是排水設施不好的話，瞬間拉高水位且導致夾帶泥沙的髒水排不出去，確實會對作物造成影響，即使趕快換水也會有災損發生，另外雨勢過大打爛葉子也有影響，這次他自己有兩園受損需要重種，比起去年728豪雨算是輕微，損失沒有木瓜農嚴重。

「不是水蓮就不怕水，過多還是會影響作物生長！」美濃區農會總幹事鍾清輝解釋，剛栽種的野蓮根還沒附著底部土壤，很怕被移動，這時會怕大雨。此外，美濃水質好、適合野蓮成長，所以其他地區沒有美濃種得多，所以下雨濁水對野蓮非常不Ok，連續降雨也會造成葉面受損，不利進行光合作用，容易發生病蟲害，這次豪雨確實造成福安一帶的野蓮池淹水，情況較嚴重，這次美濃瓜果類作物受損相對來得大。