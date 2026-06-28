沈伯洋批李彥秀周一內湖考察...陳冠安反擊雙標 邱志偉能李彥秀不行？

港湖淹水災後復原，港湖立委李彥秀安排立院財政委員會周一29日考察災後重建復原相關經費執行情形。民進黨北市長參選人、立委沈伯洋批李，這兩天他已去詢問相關補助要怎麼進行，不用等到周一排考察。國民黨港湖議員參選人陳冠安批雙標。

陳冠安說，沈伯洋不只是當之無愧的市政草包，這兩年立法委員更是白當了，自己不做立委該做的事，還要阻止李彥秀做立委該做的事？

「立委為選區爭取災後復原、推進重建，到底何錯之有？」陳冠安說，如果沈伯洋真的認為李彥秀安排考察有錯，那他也想請教，同樣安排在下周一，由綠委邱志偉安排經濟委員會前往屏東考察農損災情，又該如何解釋？

按簡舒培邏輯，這是不是想幫無能的屏東縣府收拾善後、轉移焦點？同樣都是立委安排考察，同樣都是協助地方爭取中央資源，為什麼民進黨立委做就可以，國民黨立委做就是不必要？這種雙標，未免太過噁心。

「更重要的是，沈伯洋談災後補助，卻連最基本的法規都沒有搞清楚。」陳冠安說，依據「水災災害救助種類及標準」第7條，住戶淹水救助是由地方政府辦理發放。既然法規已有明確規定，沈伯洋卻要去問中央補助怎麼進行，是連最基礎的Google法規都不會嗎？再來，補助發放雖然是地方權責，但規範補助上限的「水災災害救助種類及標準」卻是經濟部的法規，目前住戶淹水救助最高上限為每戶2萬元。

陳說，這幾天，港湖許多災民就表達2萬元補助跟這次實際災損相比，杯水車薪。他認為，淹水救助上限絕對有調整空間，這項標準制定於2005年，至今已超過20年，期間物價、修繕成本、家電價格都已大幅上漲。因此，安排中央部會到災區考察，直接聽取災民意見，無論是爭取修改法規提高補助上限，或是其他協助，都正是一個立委能做的事。

陳冠安問，沈伯洋作為現任立委，更應該了解現行法規不足之處，而不是把其他立委為地方爭取的作為，說成是多此一舉。沈伯洋當了兩年立委，是連立委能做什麼事情、該做什麼事情，都還搞不清楚嗎？